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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

Исполнительный директор «Вест Бромвича»: У клуба нет денег на зарплаты футболистам

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Исполнительный директор английского «Вест Бромвича» Марк Дженкинс заявил, что клуб имеет рекордные расходы на содержание команды и у него нет денег на зарплаты футболистам.

«Когда я вернулся в клуб, я был потрясен некоторыми решениями, которые были приняты. Я могу заверить вас, что у нас больше нет денег на заработную плату. Было больно смотреть на то, что происходит в клубе, который я и многие другие люди, мои друзья сделали участником премьер-лиги. За то время, пока меня не было в клубе, все было запущено», — приводит слова Дженкинса Sky Sports.

«Очевидно, что нынешний сезон не является успешным. В следующем году в отчетах нас ждут серьезные потери. Мы имеем зарплаты, трансферные траты и арендные контракты, которые стремятся к рекордным, и при этом находимся на нынешней позиции в таблице», — добавил Дженкинс.

Дженкинс вернулся в «Вест Бромвич» в феврале после того, как покинул клуб в конце 2016 года. До своего первого ухода функционер работал в команде на протяжении 14 лет.

В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» занимает последнее 20-е место в таблице английской премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 31 матча и отставая от идущего на 17-й строчке «Вест Хэма» на 10 очков.

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