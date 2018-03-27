Исполнительный директор «Вест Бромвича»: У клуба нет денег на зарплаты футболистам

«Когда я вернулся в клуб, я был потрясен некоторыми решениями, которые были приняты. Я могу заверить вас, что у нас больше нет денег на заработную плату. Было больно смотреть на то, что происходит в клубе, который я и многие другие люди, мои друзья сделали участником премьер-лиги. За то время, пока меня не было в клубе, все было запущено», — приводит слова Дженкинса Sky Sports.
«Очевидно, что нынешний сезон не является успешным. В следующем году в отчетах нас ждут серьезные потери. Мы имеем зарплаты, трансферные траты и арендные контракты, которые стремятся к рекордным, и при этом находимся на нынешней позиции в таблице», — добавил Дженкинс.
Дженкинс вернулся в «Вест Бромвич» в феврале после того, как покинул клуб в конце 2016 года. До своего первого ухода функционер работал в команде на протяжении 14 лет.
В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» занимает последнее 20-е место в таблице английской премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 31 матча и отставая от идущего на 17-й строчке «Вест Хэма» на 10 очков.