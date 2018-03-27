Исполнительный директор «Вест Бромвича»: У клуба нет денег на зарплаты футболистам

«Когда я вернулся в клуб, я был потрясен некоторыми решениями, которые были приняты. Я могу заверить вас, что у нас больше нет денег на заработную плату. Было больно смотреть на то, что происходит в клубе, который я и многие другие люди, мои друзья сделали участником премьер-лиги. За то время, пока меня не было в клубе, все было запущено», — приводит слова Дженкинса Sky Sports.