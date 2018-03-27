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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Владельцем «Милана» может стать американский миллиардер Стивен Росс

Владельцем «Милана» может стать американский миллиардер Стивен Росс, сообщает Corriere dello Sport.

Источник: AP 2018

По данным издания, американский бизнесмен рассматривает возможность приобретения итальянского клуба.

Росс занимается строительным бизнесом, а его состояние оценивается в $ 7,4 млрд. Также 77-летний американец является владельцем клуба НФЛ «Майами».

В апреле 2017 года «Милан» был приобретён китайским бизнесменом Ли Йонхонгом. Деньги предприниматель взял в кредит у американского хедж-фонда Elliot Management. На данный момент Йонхонг испытывает серьёзные финансовые трудности, поэтому клуб может перейти в собственность компании из США.

Ранее сообщалось, что в покупке клуба заинтересован арабский шейх Саид Аль-Фаласи.

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