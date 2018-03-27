Владельцем «Милана» может стать американский миллиардер Стивен Росс

По данным издания, американский бизнесмен рассматривает возможность приобретения итальянского клуба.



Росс занимается строительным бизнесом, а его состояние оценивается в $ 7,4 млрд. Также 77-летний американец является владельцем клуба НФЛ «Майами».



В апреле 2017 года «Милан» был приобретён китайским бизнесменом Ли Йонхонгом. Деньги предприниматель взял в кредит у американского хедж-фонда Elliot Management. На данный момент Йонхонг испытывает серьёзные финансовые трудности, поэтому клуб может перейти в собственность компании из США.



Ранее сообщалось, что в покупке клуба заинтересован арабский шейх Саид Аль-Фаласи.