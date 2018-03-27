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18:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналдиньо в свое время мог оказаться в «МЮ»

Но выбрал все-таки «Барселону».

Источник: Reuters

В этом сам бразилец и признался.

Когда он еще играл в 2003 году в «ПСЖ» после Чемпионата мира, то договаривался про контракт с «красными дьяволами».

Потом Роналдиньо позвонил будущий президент «Барселоны» Сандро Росель и предложил полузащитнику перейти в каталонскую команду.

И Роналдиньо согласился. Хотя мог оказаться в «МЮ» уже буквально через несколько дней.

Он и сейчас считает, что сделал правильный выбор. Бразильцам в «Барселоне» хорошо, а клуб ценит своих игроков.

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