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Роналдиньо в свое время мог оказаться в «МЮ»
Но выбрал
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Но выбрал
В этом сам бразилец и признался.
Когда он еще играл в 2003 году в «ПСЖ» после Чемпионата мира, то договаривался про контракт с «красными дьяволами».
Потом Роналдиньо позвонил будущий президент «Барселоны» Сандро Росель и предложил полузащитнику перейти в каталонскую команду.
И Роналдиньо согласился. Хотя мог оказаться в «МЮ» уже буквально через несколько дней.
Он и сейчас считает, что сделал правильный выбор. Бразильцам в «Барселоне» хорошо, а клуб ценит своих игроков.