Роналдиньо в свое время мог оказаться в «МЮ»

В этом сам бразилец и признался.



Когда он еще играл в 2003 году в «ПСЖ» после Чемпионата мира, то договаривался про контракт с «красными дьяволами».



Потом Роналдиньо позвонил будущий президент «Барселоны» Сандро Росель и предложил полузащитнику перейти в каталонскую команду.



И Роналдиньо согласился. Хотя мог оказаться в «МЮ» уже буквально через несколько дней.



Он и сейчас считает, что сделал правильный выбор. Бразильцам в «Барселоне» хорошо, а клуб ценит своих игроков.