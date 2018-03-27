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У «Атлетико» не осталось игроков (в буквальном смысле)
Только 12 полевых футболистов смогут сыграть в ближайшем матче.
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Только 12 полевых футболистов смогут сыграть в ближайшем матче.
У главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне серьезные трудности. Выйти на поле с «Депортиво» уже в следующей игре смогут только 12 полевых игроков его команды.
Трудно даже вспомнить, чтоб в Европе команда высокого уровня сталкивалась с такими проблемами.
Есть готовых 4 защитника, 5 полузащитников и 3 форварда. И еще два вратаря.
Все остальные полевые футболисты у «Атлетико» травмированы или с дисквалификацией. А уже первого апреля клубу надо играть с «Депортиво».