Мануэлю Нойеру исполняется 32

Чемпион мира Мануэль Нойер празднует сегодня свои 32.



Вратарь «Баварии» и сборной Германии известен тем, что кроме киперского таланта, еще умеет играть и ногами.



Он как-то даже забил пенальти в ворота «Челси» в послематчевой серии финала Лиги чемпионов.



Сейчас вратарь все еще восстанавливается после тяжелой травмы.



Остается только пожелать ему сегодня успеть окончательно выздороветь и набрать свою лучшую форму до чемпионата мира.