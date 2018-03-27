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13:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мануэлю Нойеру исполняется 32

Голкипер отмечает очередной день рождения.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира Мануэль Нойер празднует сегодня свои 32.

Вратарь «Баварии» и сборной Германии известен тем, что кроме киперского таланта, еще умеет играть и ногами.

Он как-то даже забил пенальти в ворота «Челси» в послематчевой серии финала Лиги чемпионов.

Сейчас вратарь все еще восстанавливается после тяжелой травмы.

Остается только пожелать ему сегодня успеть окончательно выздороветь и набрать свою лучшую форму до чемпионата мира.

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