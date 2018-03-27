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Мануэлю Нойеру исполняется 32
Голкипер отмечает очередной день рождения.
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Голкипер отмечает очередной день рождения.
Чемпион мира Мануэль Нойер празднует сегодня свои 32.
Вратарь «Баварии» и сборной Германии известен тем, что кроме киперского таланта, еще умеет играть и ногами.
Он
Сейчас вратарь все еще восстанавливается после тяжелой травмы.
Остается только пожелать ему сегодня успеть окончательно выздороветь и набрать свою лучшую форму до чемпионата мира.