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13:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Реал» может продать летом сразу несколько своих звезд

Думают о том, чтоб отпустить Иско, Ковачича и даже Бейла.

Источник: Reuters

Испанские журналисты говорят, что в мадридском клубе уже этим летом хотят ощутимо обновить свою линию полузащиты.

В «Реале» сейчас уже готовы говорить о продаже Бейла, Иско и Ковачича.

Иско и Бейл даже могут оказаться в следующем сезоне в одном и том же городе, но играть при этом за два разных клуба.

Ведь Гарретом интересуется «Манчестер Юнайтед». Мадридцы хотят за него получить больше 100 миллионов евро.

Иско же может перейти в «Манчестер Сити». Руководство команды Гвардиолы может отдать за него 86 миллионов евро.

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