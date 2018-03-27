«Реал» может продать летом сразу несколько своих звезд

Испанские журналисты говорят, что в мадридском клубе уже этим летом хотят ощутимо обновить свою линию полузащиты.



В «Реале» сейчас уже готовы говорить о продаже Бейла, Иско и Ковачича.



Иско и Бейл даже могут оказаться в следующем сезоне в одном и том же городе, но играть при этом за два разных клуба.



Ведь Гарретом интересуется «Манчестер Юнайтед». Мадридцы хотят за него получить больше 100 миллионов евро.



Иско же может перейти в «Манчестер Сити». Руководство команды Гвардиолы может отдать за него 86 миллионов евро.