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«Реал» может продать летом сразу несколько своих звезд
Думают о том, чтоб отпустить Иско, Ковачича и даже Бейла.
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Думают о том, чтоб отпустить Иско, Ковачича и даже Бейла.
Испанские журналисты говорят, что в мадридском клубе уже этим летом хотят ощутимо обновить свою линию полузащиты.
В «Реале» сейчас уже готовы говорить о продаже Бейла, Иско и Ковачича.
Иско и Бейл даже могут оказаться в следующем сезоне в одном и том же городе, но играть при этом за два разных клуба.
Ведь Гарретом интересуется «Манчестер Юнайтед». Мадридцы хотят за него получить больше 100 миллионов евро.
Иско же может перейти в «Манчестер Сити». Руководство команды Гвардиолы может отдать за него 86 миллионов евро.