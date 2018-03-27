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Владельца «Вест Хэма» обвиняют в неуплате налогов
В последнее время таких скандалов в спортивном мире все больше.
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В последнее время таких скандалов в спортивном мире все больше.
Совладелец лондонского «Вест Хэма» Дэвид Салливан обвиняется в том, что отмывал через свой клуб деньги.
Суд считает его виновным в неуплате налогов на 700 тысяч фунтов.
Предприниматель покупал долю в компании, которой принадлежал футбольный клуб за 2 миллиона. А потом продал обратно только за 1 фунт.
Выходит, что компания просто потеряла 2 миллиона. А по закону с них надо было платить 700 тысяч налогов.
Сам Салливан не согласен и собирается подавать апелляцию на это решение суда.
«Вест Хэмом» он владеет с 2010 года на пару с Дэвидом Голдом.