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10:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Владельца «Вест Хэма» обвиняют в неуплате налогов

В последнее время таких скандалов в спортивном мире все больше.

Совладелец лондонского «Вест Хэма» Дэвид Салливан обвиняется в том, что отмывал через свой клуб деньги.

Суд считает его виновным в неуплате налогов на 700 тысяч фунтов.

Предприниматель покупал долю в компании, которой принадлежал футбольный клуб за 2 миллиона. А потом продал обратно только за 1 фунт.

Выходит, что компания просто потеряла 2 миллиона. А по закону с них надо было платить 700 тысяч налогов.

Сам Салливан не согласен и собирается подавать апелляцию на это решение суда.

«Вест Хэмом» он владеет с 2010 года на пару с Дэвидом Голдом.

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