Владельца «Вест Хэма» обвиняют в неуплате налогов

Совладелец лондонского «Вест Хэма» Дэвид Салливан обвиняется в том, что отмывал через свой клуб деньги.



Суд считает его виновным в неуплате налогов на 700 тысяч фунтов.



Предприниматель покупал долю в компании, которой принадлежал футбольный клуб за 2 миллиона. А потом продал обратно только за 1 фунт.



Выходит, что компания просто потеряла 2 миллиона. А по закону с них надо было платить 700 тысяч налогов.



Сам Салливан не согласен и собирается подавать апелляцию на это решение суда.



«Вест Хэмом» он владеет с 2010 года на пару с Дэвидом Голдом.