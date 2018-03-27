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«Монако» ведет переговоры с Феллаини
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может перебраться в чемпионат Франции.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может перебраться в чемпионат Франции.
Как утверждает La Dernière Heure, «Монако» хочет заполучить 30-летнего игрока сборной Бельгии. У игрока летом заканчивается срок действия контракта, поэтому он может сменить команду бесплатно.
В текущем сезоне Феллаини сыграл на клубном уровне в 19 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.