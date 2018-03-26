СМИ: Допинг-пробы игроков премьер-лиги попали в руки хакеров

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Independent, медицинские отчеты футболистов премьер-лиги, сильнейших спортсменов-олимпийцев, а также велосипедистов могли оказаться в руках хакеров.

Отмечается, что в результате инцидента UKAD сегодня пришлось созвать экстренное совещание в своей штаб-квартире. По сообщениям Guardian, в организации уверены, что данные не были утеряны или скомпрометированы.