СМИ: Допинг-пробы игроков премьер-лиги попали в руки хакеров
Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглось хакерской атаке, в результате которой могла произойти утечка тысяч результатов
Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглось хакерской атаке, в результате которой могла произойти утечка тысяч результатов
Как сообщает The Independent, медицинские отчеты футболистов
Отмечается, что в результате инцидента UKAD сегодня пришлось созвать экстренное совещание в своей
Отметим, что хакеры уже не в первый раз взламывают подобные базы данных спортсменов. В августе 2016 года, ставшая известной хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных ВАДА, в результате чего достоянием общественности стали медицинские данные многих известных спортсменов.