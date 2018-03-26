Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Португалия0
Нидерланды3
Футбол. Сборные
20:00
Албания0
Норвегия1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия5
Мальта0
Футбол. Сборные
19:00
Болгария2
Казахстан1
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Все события
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Допинг-пробы игроков английской премьер-лиги попали к хакерам
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
22:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Допинг-пробы игроков премьер-лиги попали в руки хакеров

Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглось хакерской атаке, в результате которой могла произойти утечка тысяч результатов допинг-тестов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Independent, медицинские отчеты футболистов премьер-лиги, сильнейших спортсменов-олимпийцев, а также велосипедистов могли оказаться в руках хакеров.

Отмечается, что в результате инцидента UKAD сегодня пришлось созвать экстренное совещание в своей штаб-квартире. По сообщениям Guardian, в организации уверены, что данные не были утеряны или скомпрометированы.

Отметим, что хакеры уже не в первый раз взламывают подобные базы данных спортсменов. В августе 2016 года, ставшая известной хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных ВАДА, в результате чего достоянием общественности стали медицинские данные многих известных спортсменов.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Баскетболисты ЦСКА разгромили «Енисей» с разницей в 35 очков
Португалия — Нидерланды: стали известны стартовые составы
Игрок «Зенита» подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет
Новости
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь