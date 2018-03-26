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Матч третьего тура КПЛ «Актобе» — «Кайрат» пройдет в Шымкенте
Матч третьего тура казахстанской
Матч третьего тура казахстанской
Игра состоится 31 марта на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и начнется в 15:00 по времени Астаны.
Ранее Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) запретила проводить матчи на Центральном стадионе Актобе. Позже клуб пытался поменяться с «Кайратом» турами, но получил отказ от ПФЛК.
Отметим, что «Кайрат» после двух туров имеет в своем активе шесть очков, а у «Актобе» — три балла.