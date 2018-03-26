Матч третьего тура КПЛ «Актобе» — «Кайрат» пройдет в Шымкенте

Игра состоится 31 марта на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и начнется в 15:00 по времени Астаны.

Ранее Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) запретила проводить матчи на Центральном стадионе Актобе. Позже клуб пытался поменяться с «Кайратом» турами, но получил отказ от ПФЛК.