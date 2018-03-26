Футболист «Арсенала» эль-Ненни продлил контракт с клубом

В текущем сезоне эль-Ненни провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе сборной Египта футболист дебютировал в 2011 году во встрече с командой Сьерра-Леоне (1:2), всего полузащитник сыграл за национальную сборную 59 встреч, в которых забил 5 голов.