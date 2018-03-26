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19:06 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Арсенала» эль-Ненни продлил контракт с клубом

ТАСС, 26 марта. Египетский полузащитник английского «Арсенала» Мохаммед эль-Ненни подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».

Соглашение 25-летнего игрока рассчитано до 2020 года.

В текущем сезоне эль-Ненни провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе сборной Египта футболист дебютировал в 2011 году во встрече с командой Сьерра-Леоне (1:2), всего полузащитник сыграл за национальную сборную 59 встреч, в которых забил 5 голов.

Сборная Египта является соперником команды России по группе A чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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