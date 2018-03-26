Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Футболист «Арсенала» эль-Ненни продлил контракт с клубом
ТАСС, 26 марта. Египетский полузащитник английского «Арсенала» Мохаммед
ТАСС, 26 марта. Египетский полузащитник английского «Арсенала» Мохаммед
Соглашение 25-летнего игрока рассчитано до 2020 года.
В текущем сезоне
Сборная Египта является соперником команды России по группе A чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч Россия — Египет состоится 19 июня в