Дочь Моуриньо выложила фото, которого еще никто не видел (фото)

В своем Инстаграм дочь Жозе Моуринью Матильда выложила фотографию, на которой отец учит ее плавать.



Это 2004 год. Как раз в этом году о Моуриньо узнал весь мир.



Он выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и перешел на работу в лондонский «Челси». Это уже не первый раз за последнее время, когда Матильда выкладывает старые фото с отцом.