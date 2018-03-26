Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Дочь Моуриньо выложила фото, которого еще никто не видел (фото)
Таким тренера уже почти никто не помнит.
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Таким тренера уже почти никто не помнит.
В своем Инстаграм дочь Жозе Моуринью Матильда выложила фотографию, на которой отец учит ее плавать.
Это 2004 год. Как раз в этом году о Моуриньо узнал весь мир.
Он выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и перешел на работу в лондонский «Челси». Это уже не первый раз за последнее время, когда Матильда выкладывает старые фото с отцом.