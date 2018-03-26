Чемпионат Греции по футболу возобновится в воскресенье

11 марта встреча 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.