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16:43 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Греции по футболу возобновится в воскресенье

ТАСС, 26 марта. Чемпионат Греции по футболу, прерванный из-за инцидента во время матча между клубами ПАОК (Салоники) и АЕК (Афины), возобновится в воскресенье. Об этом сообщает AFP.

11 марта встреча 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол. В турнирной таблице, опубликованной на официальном сайте чемпионата Греции, изменений не произошло — идущий вторым ПАОК имеет в своем активе 52 очка, как и до 25-го тура, на счету АЕКа 54 очка. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.

12 марта чемпионат Греции был приостановлен до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.

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