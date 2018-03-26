Чемпионат Греции по футболу возобновится в воскресенье
ТАСС, 26 марта. Чемпионат Греции по футболу, прерванный
ТАСС, 26 марта. Чемпионат Греции по футболу, прерванный
11 марта встреча 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба
Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол. В турнирной таблице, опубликованной на официальном сайте чемпионата Греции, изменений не произошло — идущий вторым ПАОК имеет в своем активе 52 очка, как и до 25-го тура, на счету АЕКа 54 очка. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.
12 марта чемпионат Греции был приостановлен до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.