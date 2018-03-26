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Моуринью провел переговоры с Умтити
Как сообщает Sport.es, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не оставляет попыток заполучить Самюэля Умтити.
Как сообщает Sport.es, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не оставляет попыток заполучить Самюэля Умтити.
По данным источника, португалец провел встречу с защитником «Барселоны» и обещал тому контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон.
Отмечается, что французский футболист недоволен позицией
Ранее сообщалось, что сумма отступных за 24-летнего игрока составляет 60 млн евро. «Барселона» пытается договориться с Юмтити о новом соглашении, чтоб прописать другую сумму, но футболист требует повышения зарплаты.
В нынешнем сезоне француз провел во всех турнирах за каталонский клуб 33 матча.