Моуринью провел переговоры с Умтити

Источник: Reuters

По данным источника, португалец провел встречу с защитником «Барселоны» и обещал тому контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон.

Отмечается, что французский футболист недоволен позицией сине-гранатовых, которые не хотят платить ему такие деньги и готов переехать на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что сумма отступных за 24-летнего игрока составляет 60 млн евро. «Барселона» пытается договориться с Юмтити о новом соглашении, чтоб прописать другую сумму, но футболист требует повышения зарплаты.