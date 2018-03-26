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15:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болт не рассчитывает играть в футбол долго

Олимпийский чемпион не хочет играть в посредственных лигах и командах.

Источник: Reuters

Ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт говорит, что не будет играть больше четырех лет.

Он хочет играть в команде, которая могла бы предложить достойную карьеру футболиста. А не в средних лигах.

Болт считает, что должен доминировать и в футболе тоже. Потому что в спринте он был лучшим. Несколько дней назад многократный победитель Олимпийских игр тренировался с дортмундской «Боруссией».

Про свои желания стать футболистом он говорит уже далеко не первый месяц.

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