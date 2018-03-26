Болт не рассчитывает играть в футбол долго

Ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт говорит, что не будет играть больше четырех лет.



Он хочет играть в команде, которая могла бы предложить достойную карьеру футболиста. А не в средних лигах.



Болт считает, что должен доминировать и в футболе тоже. Потому что в спринте он был лучшим. Несколько дней назад многократный победитель Олимпийских игр тренировался с дортмундской «Боруссией».



Про свои желания стать футболистом он говорит уже далеко не первый месяц.