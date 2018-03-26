Интересовавший «Тобол» экс-футболист московского «Спартака» перешел в шведский клуб

Как ранее передавали армянские СМИ, в услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы клубы из Казахстана и Беларуси, в том числе костанайский «Тобол». Однако нападающий принял решение перейти в шведский клуб «Юргорден», в котором пробудет на правах аренды до 1 июля.

Летом будет принято окончательное решение по Мовсисяну, права на которого принадлежат «Реал Солт-Лейку». В американский клуб он перешел из московского «Спартака» в 2016 году. Позже его трансфер был выкуплен у россиян за три миллиона евро. Контракт с американцами рассчитан до конца 2019 года.

Что касается «Юргордена», то в сезоне-2017 клуб финишировал на третьем месте. В его активе 15 трофеев. 11 раз выигрывал национальный чемпионат и в четырех случаях завоевывал Кубок Швеции. Команду тренирует местный специалист Езкан Мелькемихель.