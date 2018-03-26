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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Интересовавший «Тобол» экс-футболист московского «Спартака» перешел в шведский клуб

Экс-форвард московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян продолжит карьеру в Швеции, передает корреспондент Vesti.kz.

Как ранее передавали армянские СМИ, в услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы клубы из Казахстана и Беларуси, в том числе костанайский «Тобол». Однако нападающий принял решение перейти в шведский клуб «Юргорден», в котором пробудет на правах аренды до 1 июля.

Летом будет принято окончательное решение по Мовсисяну, права на которого принадлежат «Реал Солт-Лейку». В американский клуб он перешел из московского «Спартака» в 2016 году. Позже его трансфер был выкуплен у россиян за три миллиона евро. Контракт с американцами рассчитан до конца 2019 года.

Что касается «Юргордена», то в сезоне-2017 клуб финишировал на третьем месте. В его активе 15 трофеев. 11 раз выигрывал национальный чемпионат и в четырех случаях завоевывал Кубок Швеции. Команду тренирует местный специалист Езкан Мелькемихель.

Отметим, «Тобол» в межсезонье возглавил казахстанский специалист Владимир Никитенко. Под его руководством костанайцы в первом туре КПЛ переиграли в гостях талдыкорганский «Жетысу» (1:0). Во втором туре на своем поле уступили карагандинскому «Шахтеру» (0:1).

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