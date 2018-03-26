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13:24 (мск), источник: Sports.kz

Аким актюбинской области рассказал о поддержке футбольного клуба

Аким актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел встречу с руководством и тренерским штабом ФК «Актобе» в минувшую субботу, 24 марта.

В ней приняли участие генеральный директор клуба Самат Смаков, главный тренер Владимир Муханов, старший тренер молодежной команды Валерий Алемаскин, главный тренер «Актобе-Жас» Игорь Прохницкий, независимый футбольный эксперт Николай Иванов, а также члены наблюдательного совета (совета директоров).

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Открывая встречу, Бердыбек Сапарбаев отметил неплохую игру молодежного состава команды в начале сезона.

— Наша молодежь показала, что в Актобе футбол есть. Ваша задача — сохранить сплоченность и поднять боевой дух команды, объединить общие усилия для того, чтобы оправдать надежды болельщиков. При этом важно обеспечить открытость, прозрачность и порядочность в работе клуба. В свою очередь руководство области продолжит оказывать вам всестороннюю поддержку, — подчеркнул он.

Особое внимание глава региона акцентировал на вопросах развития детско-юношеского футбола области, организации эффективного тренировочного процесса и подготовки перспективных игроков для основной команды.

В свою очередь С. Смаков, В. Муханов, В. Алемаскин, И. Прохницкий выразили благодарность за содействие в решении вопроса о снятии запрета на регистрацию новых игроков, поддержку клуба и в целом развитие футбола в регионе.

В ходе встречи руководство и тренерский состав клуба проинформировали о текущей финансовой ситуации, планах по развитию детско-юношеского футбола, а также обсудили ближайшие задачи и обменялись мнениями по актуальным вопросам. В частности, положительно решен вопрос выделения дополнительных средств на создание команды «Актобе-Жас», которая будет представлять Актобе в первой лиге чемпионата Казахстана.

Аким области поручил соответствующим госорганам совместно с ФК «Актобе» принять меры по решению всех финансовых вопросов, улучшению инфраструктуры и материально-технической базы клуба, подготовки профессиональных игроков из числа воспитанников актюбинской школы футбола.

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