Венгер считает, что его хотят уволить из-за возраста

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер допустил, что его хотят уволить из-за возраста. Контракт с клубом у француза до 2019. Но в последнее время появляется немало слухов, что уже этим летом Венгера могут уволить.



Он считает, что с годами все чаще говорят, что он тренирует «Арсенал» уже слишком долго.



Венгер работает в лондонском клубе еще с 1996 года.



За все это время «Арсенал» выиграл 17 трофеев.



Но в последние несколько сезонов команда уже не показывает тех результатов, которые были раньше.