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13:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Венгер считает, что его хотят уволить из-за возраста

У тренера «Арсенала» оригинальное мнение.

Источник: Reuters

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер допустил, что его хотят уволить из-за возраста. Контракт с клубом у француза до 2019. Но в последнее время появляется немало слухов, что уже этим летом Венгера могут уволить.

Он считает, что с годами все чаще говорят, что он тренирует «Арсенал» уже слишком долго.

Венгер работает в лондонском клубе еще с 1996 года.

За все это время «Арсенал» выиграл 17 трофеев.

Но в последние несколько сезонов команда уже не показывает тех результатов, которые были раньше.

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