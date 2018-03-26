Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Венгер считает, что его хотят уволить из-за возраста
У тренера «Арсенала» оригинальное мнение.
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У тренера «Арсенала» оригинальное мнение.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер допустил, что его хотят уволить
Он считает, что с годами все чаще говорят, что он тренирует «Арсенал» уже слишком долго.
Венгер работает в лондонском клубе еще с 1996 года.
За все это время «Арсенал» выиграл 17 трофеев.
Но в последние несколько сезонов команда уже не показывает тех результатов, которые были раньше.