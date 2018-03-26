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12:29 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ

В рейтинг не попал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Источник: Reuters

Закрывает десятку Лоран Косьелни из «Арсенала». Он разгонялся до 35.11 км/ч.

На 9 месте Кико Фемения. Он играет в «Уотфорде» и разгоняется до 35.13

На 8 месте Оливер Берк из «Вест Бромвича». Он тоже развил скорость 35.13

7 место занимает Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас». Этот футболист разогнался до 35.14

Шестой результат у Кайла Уокера из «Манчестер Сити». 35.16 км/ч.

На пятом месте Антонио Рюдигер. Самый скоростной игрок «Челси» разогнался до 35.19

Четвертый результат у Тео Уолкотта из «Эвертона». 35.23

На третьем месте Мусса Сиссоко из «Тотэнхема». У него скорость 35.33 км/ч.

На втором Патрик ван Анхолт. Игрок «Кристал Пэлас» разогнался до 35.42

А быстрее всех в этом сезоне Лерой Сане. Полузащитник «Манчестер Сити» набирал скорость 35.48 км/ч.

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