Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ
В рейтинг не попал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
В рейтинг не попал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Закрывает десятку Лоран Косьелни из «Арсенала». Он разгонялся до 35.11 км/ч.
На 9 месте Кико Фемения. Он играет в «Уотфорде» и разгоняется до 35.13
На 8 месте Оливер Берк из «Вест Бромвича». Он тоже развил скорость 35.13
7 место занимает Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас». Этот футболист разогнался до 35.14
Шестой результат у Кайла Уокера из «Манчестер Сити». 35.16 км/ч.
На пятом месте Антонио Рюдигер. Самый скоростной игрок «Челси» разогнался до 35.19
Четвертый результат у Тео Уолкотта из «Эвертона». 35.23
На третьем месте Мусса Сиссоко из «Тотэнхема». У него скорость 35.33 км/ч.
На втором Патрик ван Анхолт. Игрок «Кристал Пэлас» разогнался до 35.42
А быстрее всех в этом сезоне Лерой Сане. Полузащитник «Манчестер Сити» набирал скорость 35.48 км/ч.