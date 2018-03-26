Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ

Закрывает десятку Лоран Косьелни из «Арсенала». Он разгонялся до 35.11 км/ч.



На 9 месте Кико Фемения. Он играет в «Уотфорде» и разгоняется до 35.13



На 8 месте Оливер Берк из «Вест Бромвича». Он тоже развил скорость 35.13



7 место занимает Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас». Этот футболист разогнался до 35.14



Шестой результат у Кайла Уокера из «Манчестер Сити». 35.16 км/ч.



На пятом месте Антонио Рюдигер. Самый скоростной игрок «Челси» разогнался до 35.19



Четвертый результат у Тео Уолкотта из «Эвертона». 35.23



На третьем месте Мусса Сиссоко из «Тотэнхема». У него скорость 35.33 км/ч.



На втором Патрик ван Анхолт. Игрок «Кристал Пэлас» разогнался до 35.42



А быстрее всех в этом сезоне Лерой Сане. Полузащитник «Манчестер Сити» набирал скорость 35.48 км/ч.