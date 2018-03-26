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В Латвии будут расследовать странный матч
В федерации сомневаются, что игра была честной.
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В федерации сомневаются, что игра была честной.
В Латвии собираются расследовать матч между «Резекне» и «Прейли». Коэффициент на победу гостей со счетом 1:0 до игры составлял 12,00.
Но выиграли «Прейли» со счетом 8:0.
В федерации после такого сомневаются, что матч был не договорной. И обещают разобраться, все выяснить.