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11:25 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Латвии будут расследовать странный матч

В федерации сомневаются, что игра была честной.

Источник: РИА "Новости"

В Латвии собираются расследовать матч между «Резекне» и «Прейли». Коэффициент на победу гостей со счетом 1:0 до игры составлял 12,00.

Но выиграли «Прейли» со счетом 8:0.

В федерации после такого сомневаются, что матч был не договорной. И обещают разобраться, все выяснить.

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