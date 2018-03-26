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Вратаря «Мессины» удалили за то, что тот мочился во время матча
Он сказал, что не мог больше терпеть.
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Он сказал, что не мог больше терпеть.
Армандо Приско показали красную карточку в матче с «Игеа Виртус».
Вратарей часто выгоняют за фолы, но в этом случае его выгнали за то, что мочился во время игры. Приско говорит, что просто не мог терпеть. Он спрятался за рекламным щитом и справил там малую нужду.
Вратарь сразу извинился перед арбитром, но это не сработало. Судья