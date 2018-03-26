Вратаря «Мессины» удалили за то, что тот мочился во время матча

Армандо Приско показали красную карточку в матче с «Игеа Виртус».



Вратарей часто выгоняют за фолы, но в этом случае его выгнали за то, что мочился во время игры. Приско говорит, что просто не мог терпеть. Он спрятался за рекламным щитом и справил там малую нужду.



Вратарь сразу извинился перед арбитром, но это не сработало. Судья все-таки достал красную карточку.