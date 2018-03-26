Специалист рассказал, почему Джолчиев и Кукеев не смогли заиграть на высоком уровне

«Я видел, как Тимощук тренировался в «Кайрате». Ему не надо было говорить — останься и поработай. Он и так отрабатывал, тогда как наши игроки уходили после завершения тренировки. Тимощук — профессионал, поиграл в донецком «Шахтере», «Баварии», «Зените». Просто так в такие команды не попадают. Потому что он привык к конкуренции и понимал, что если не будет работать над собой, не будет играть. Казахстанским игрокам не хватает такого профессионального отношения к себе, хотя у нас много молодых талантливых ребят. Смотришь, после 20 лет пропадают. Все из-за того, что не хотят выкладываться по полной и оставаться профессионалами. Вместо этого идут в караоке, на дискотеки. Как итог, не выспавшимися приходят на тренировки. Если организм уставший, от тренировки нет пользы.

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Шевченко и Каладзе как-то сказали, Мальдини знал, что в 22:00 ему надо идти спать, ему не нужно было об этом напоминать, потому что считался профессионалом. Поэтому и играл долго. У наших игроков после тренировок сразу начинается дискотека. Где Кукеев, Джолчиев, Остапенко, Ларин и другие? Сейчас при должном отношении к работе можно спокойно играть до 35 лет. Эти ребята перестали играть в самом расцвете сил.

Сегодня в «Астане» более строгие требования предъявляются к футболистам. В «Кайрате» подобное было при Вайссе. К сожалению, молодые игроки не хотят над собой работать дополнительно, — рассказал Шадиев.