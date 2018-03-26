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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист рассказал, почему Джолчиев и Кукеев не смогли заиграть на высоком уровне

Ветеран «Кайрата» Юсуп Шадиев рассказал корреспонденту Vesti.kz, по какой причине на высоком уровне не заиграли такие казахстанские футболисты, как Бауржан Джолчиев, Сергей Остапенко, Жамбыл Кукеев, Сергей Ларин.

«Я видел, как Тимощук тренировался в «Кайрате». Ему не надо было говорить — останься и поработай. Он и так отрабатывал, тогда как наши игроки уходили после завершения тренировки. Тимощук — профессионал, поиграл в донецком «Шахтере», «Баварии», «Зените». Просто так в такие команды не попадают. Потому что он привык к конкуренции и понимал, что если не будет работать над собой, не будет играть. Казахстанским игрокам не хватает такого профессионального отношения к себе, хотя у нас много молодых талантливых ребят. Смотришь, после 20 лет пропадают. Все из-за того, что не хотят выкладываться по полной и оставаться профессионалами. Вместо этого идут в караоке, на дискотеки. Как итог, не выспавшимися приходят на тренировки. Если организм уставший, от тренировки нет пользы.

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Шевченко и Каладзе как-то сказали, Мальдини знал, что в 22:00 ему надо идти спать, ему не нужно было об этом напоминать, потому что считался профессионалом. Поэтому и играл долго. У наших игроков после тренировок сразу начинается дискотека. Где Кукеев, Джолчиев, Остапенко, Ларин и другие? Сейчас при должном отношении к работе можно спокойно играть до 35 лет. Эти ребята перестали играть в самом расцвете сил.

Сегодня в «Астане» более строгие требования предъявляются к футболистам. В «Кайрате» подобное было при Вайссе. К сожалению, молодые игроки не хотят над собой работать дополнительно, — рассказал Шадиев.

Отметим, Анатолий Тимощук отыграл в «Кайрате» с лета 2015 по конец 2016 года. За этот период стал двукратным вице-чемпионом КПЛ (2015, 2016), выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана. В его активе 34 игры и один гол. В феврале 2017 года завершил карьеру игрока. В том же месяце получил тренерскую лицензию класса PRO. На данный момент входит в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените».

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