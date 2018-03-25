Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Текущие события
Футбол. Сборные
23:00
Доминиканская Республика
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
26.03
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Футбол. Сборные
19:00
Фарерские острова3
Лихтенштейн0
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт1
Камерун3
Футбол. Сборные
17:00
Гибралтар1
Латвия0
Футбол. Сборные
15:30
Словакия3
Таиланд2
Футбол. Сборные
12:30
ОАЭ0
Габон1
Футбол. Сборные
26.03
Китай
Чехия
Все события
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Кубок Гагарина. Уфимский цирк на выезде
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси выбрал Неймару новый клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщает Don Balon.

Источник: AFP 2018

По информации издания, Месси был впечатлен работой бывшего тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы в «Сити». Аргентинец посчитал, что стиль игры английского клуба подойдет Неймару. Месси также посоветовал бразильцу не принимать предложение от мадридского «Реала».

В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов для продолжения карьеры форварда.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева раскрыла правду об отъезде из России
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Кубок Гагарина. Уфимский цирк на выезде
Мякяряйнен взяла «Большой хрустальный глобус», опередив Кузьмину
«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь