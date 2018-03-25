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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» планирует купить Милинкович-Савича

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее трансферное окно может перейти в «Ювентус».

23-летний серб стал главной трансферной целью туринского клуба, сообщает Tuttosport.

На полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал, что летом 2017 года клуб отверг предложение по Милинкович-Савичу в размере € 70 млн.

В нынешнем сезоне Сергей помог «Лацио» в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

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