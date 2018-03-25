Боец Дрю Чэтмен проявил неспортивное поведение по отношению к сопернику Ирвинсу Айале во время боя тяжеловесов.
«Ювентус» планирует купить Милинкович-Савича
Полузащитник римского «Лацио» Сергей
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Полузащитник римского «Лацио» Сергей
23-летний серб стал главной трансферной целью туринского клуба, сообщает Tuttosport.
На полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал, что летом 2017 года клуб отверг предложение по
В нынешнем сезоне Сергей помог «Лацио» в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.