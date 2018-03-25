Никитенко близок к отставке

Источник: Prosports.kz

Владимир Никитенко провалился в глазах руководства уже спустя два тура.

На первый взгляд все неплохо — после двух туров «Тобол» имеет в активе три очка. Костанайцы минимально переиграли «Жетысу», при этом неплохо взаимодействуя в атаке. Однако затем последовало поражение в матче с «Шахтером» со счетом 0:1. Казалось бы, на такой короткой дистанции делать выводы об игре рановато, но руководство клуба считает иначе.

По информации Prosports.kz, руководство имеет влияние на команду намного больше, нежели главный тренер. Все упирается в не самую качественную игру на поле, к тому же, зимой были выделены серьезные деньги на трансферы. Сам Никитенко не принимал участия в формировании нового состава, и кажется странным, что клуб ожидает моментальных результатов, не дав коучу выбирать самостоятельно.