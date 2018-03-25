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17:46 (мск), источник: Prosports.kz

Никитенко близок к отставке

В «Тоболе» что-то не так.

Источник: Prosports.kz

Владимир Никитенко провалился в глазах руководства уже спустя два тура.

На первый взгляд все неплохо — после двух туров «Тобол» имеет в активе три очка. Костанайцы минимально переиграли «Жетысу», при этом неплохо взаимодействуя в атаке. Однако затем последовало поражение в матче с «Шахтером» со счетом 0:1. Казалось бы, на такой короткой дистанции делать выводы об игре рановато, но руководство клуба считает иначе.

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По информации Prosports.kz, руководство имеет влияние на команду намного больше, нежели главный тренер. Все упирается в не самую качественную игру на поле, к тому же, зимой были выделены серьезные деньги на трансферы. Сам Никитенко не принимал участия в формировании нового состава, и кажется странным, что клуб ожидает моментальных результатов, не дав коучу выбирать самостоятельно.

Интереснее всего то, что альтернатива найдена, причем давно — в любой момент Димитар Димитров готов приступить к работе. Важно отметить, что игроки не довольны методами Владимира Никитенко, и также склоняются к переменам. Руководство области жалеет о приглашении Никитенко на смену Еводкимову, при котором «Тобол» играл в привлекательный футбол.

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