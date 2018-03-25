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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Месси рекомендовал Неймару отказаться от предложения «Реала» и посоветовал другой клуб

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику Неймару, ныне выступающему за французский «Пари Сен-Жермен» отказаться от предложения мадридского «Реала». Об этом сообщает Don Balon.

Источник: AFP 2018

По информации источника, аргентинец посоветовал бразильцу перейти в «Манчестер Сити». Отмечается, что Месси впечатлен работой экс-тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы в английском клубе. По его мнению, Неймару подойдет стиль игры «горожан».

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Ранее сообщалось, что Неймар намерен покинуть ПСЖ, так как его не устраивает уровень чемпионата Франции. Пресса писала, что бразилец рассматривает возможность возвращения в «Барселону». Кроме того, появилась информация, что игрок попросил своего отца инициировать переговоры по переходу в «Реал».

Позже Неймар поставил ультиматум руководству ПСЖ — он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю.

В настоящее время 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) — ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав три голевые передачи. Бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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