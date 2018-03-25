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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Манчестер Юнайтед» выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд «Реала» и ПСЖ

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено потратить на усиление состава в летнее трансферное окно 200 миллионов фунтов (230 миллионов евро), сообщает Daily Mirror.

Источник: Reuters

По информации источника, основными целями главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью являются Рафаэль Варан и Тони Кроос из мадридского «Реала». В качестве альтернативы португальский специалист рассматривает Маркиньоса, Марко Верратти (оба — ПСЖ) и Алекса Сандро («Ювентус»).

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Отмечается, что боссы «красных дьяволов» при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки.

Напомним, Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).

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"Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд "Реала" и ПСЖ
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