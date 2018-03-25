«Манчестер Юнайтед» выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд «Реала» и ПСЖ

По информации источника, основными целями главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью являются Рафаэль Варан и Тони Кроос из мадридского «Реала». В качестве альтернативы португальский специалист рассматривает Маркиньоса, Марко Верратти (оба — ПСЖ) и Алекса Сандро («Ювентус»).
Отмечается, что боссы «красных дьяволов» при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки.
Напомним, Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).