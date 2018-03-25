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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК отказала «Актобе» в обмене турами с «Кайратом»

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) отказала «Актобе» в обмене турами с алматинским «Кайратом». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Администрацией ПФЛК было рассмотрено обращение ФК «Актобе» об обмене турами чемпионата Республики Казахстан среди клубов премьер-лиги сезона 2018 года с ФК «Кайрат» (III и XIII туры).

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Напомним, что ранее Совместная комиссия КФФ и ПФЛК по допуску полей ввела запрет на организацию матчей на основном и резервном стадионах, расположенных в Актобе до полного устранения всех выявленных несоответствий.

Учитывая данный факт, Администрация ПФЛК отказывает в обмене турами и принимает решение о проведении матча III тура чемпионата Казахстана «Актобе» — «Кайрат» на нейтральном поле.

ФК «Актобе» в кратчайший срок должен уведомить ПФЛК и ФК «Кайрат» о выборе стадиона для проведения матча, соответствующего всем требованиям Регламента чемпионата Казахстана по футболу. — говорится в сообщении.

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