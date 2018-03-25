Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
Фруктовые соки назвали опасными
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Текущие события
Футбол. Сборные
24.03
Мадагаскар0
Косово1
Футбол. Сборные
24.03
Того2
Кот-д`Ивуар2
Футбол. Сборные
24.03
Израиль1
Румыния2
Футбол. Сборные
24.03
Швеция1
Чили2
Футбол. Сборные
24.03
Катар2
Сирия2
Футбол. Сборные
24.03
Канада1
Новая Зеландия0
Футбол. Сборные
24.03
Грузия4
Литва0
Футбол. Первый дивизион
24.03
Кубань0
Балтика1
Футбол. Сборные
24.03
Северная Ирландия2
Южная Корея1
Футбол. Сборные
24.03
Ботсвана1
Лесото0
Футбол. Сборные
24.03
Армения0
Эстония0
Футбол. Первый дивизион
24.03
Факел0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
24.03
Химки1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
24.03
Волгарь0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
24.03
Авангард К1
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
24.03
Олимпиец1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
24.03
Крылья Советов0
Оренбург0
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
«ПСЖ» надеется заполучить Конте летом
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» надеется заполучить Конте летом

«ПСЖ» проведет переговоры с представителями главного тренера «Челси» Антонио Конте летом, утверждает The Guardian.

Источник: Reuters

Парижане рассчитывают воспользоваться недопониманием между лондонским клубом и итальянским специалистом, чтобы переманить к себе тренера.

Отмечается, что Конте зарабатывает сейчас 9,5 миллиона фунтов стерлингов, а «ПСЖ» готов предложить 10 миллионов фунтов в год.

Ранее СМИ писали об интересе «ПСЖ» к Юргену Клоппу, Карло Анчелотти, Луису Энрике и Маурисио Покеттино. Парижане намерены в межсезонье найти замену Унаи Эмери, работающему с командой с 2016 года.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная России не унывает
Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи
Мякяряйнен: Россия является важным местом для биатлона
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь