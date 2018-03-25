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«ПСЖ» надеется заполучить Конте летом
«ПСЖ» проведет переговоры с представителями главного тренера «Челси» Антонио Конте летом, утверждает The Guardian.
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«ПСЖ» проведет переговоры с представителями главного тренера «Челси» Антонио Конте летом, утверждает The Guardian.
Парижане рассчитывают воспользоваться недопониманием между лондонским клубом и итальянским специалистом, чтобы переманить к себе тренера.
Отмечается, что Конте зарабатывает сейчас 9,5 миллиона фунтов стерлингов, а «ПСЖ» готов предложить 10 миллионов фунтов в год.
Ранее СМИ писали об интересе «ПСЖ» к Юргену Клоппу, Карло Анчелотти, Луису Энрике и Маурисио Покеттино. Парижане намерены в межсезонье найти замену Унаи Эмери, работающему с командой с 2016 года.