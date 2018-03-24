«Были нефутбольные причины, почему “Кайрат” не стал чемпионом». Владимир Вайсс откровенно ответил о работе в Казахстане

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Мадагаскар
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Того
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
21:00
Израиль
Румыния
Футбол. Сборные
перерыв
Швеция1
Чили1
Футбол. Сборные
18:00
Канада1
Новая Зеландия0
Футбол. Сборные
18:00
Грузия4
Литва0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Балтика1
Футбол. Сборные
17:00
Северная Ирландия2
Южная Корея1
Футбол. Сборные
17:00
Ботсвана1
Лесото0
Футбол. Сборные
17:00
Армения0
Эстония0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов0
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Ротор-Волгоград1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия1
Спартак-21
Все события
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
Два последних чемпиона мира по футболу сыграли вничью
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
20:41 (мск), источник: Sports.kz

«Были нефутбольные причины, почему “Кайрат” не стал чемпионом». Владимир Вайсс откровенно ответил о работе в Казахстане

Возглавлявший алматинский «Кайрат» словацкий специалист Владимир Вайсс вспомнил казахстанский этап своей карьеры.

— До Грузии вы работали в Казахстане, где нет проблем ни с деньгами, ни с инфраструктурой, ни с тем, чтобы подписать хорошего легионера. Уже почувствовали разницу в условиях?

— Казахстан — очень богатая страна. Там созданы отличные условия для футбола и очень развита инфраструктура. Посмотри на базы «Астаны» или «Кайрата»! Я уже и не говорю про развитие самих городов. Одно проведение выставки «Экспо-2017» чего только стоит. В крупных городах Казахстана есть все для развития не только футбола, но и других видов спорта.

В Грузии этого всего нет и близко. Поэтому одна из главных задач, которую ставит Кобиашвили в своей работе — улучшение инфраструктуры. Когда я приехал в «Кайрат», там тоже все только зарождалось и строилось. Мы тренировались в обычных условиях, и только потом со временем были сданы в эксплуатацию великолепная база и современный футбольный центр для подготовки молодых игроков. Когда строительство закончилось, работать в новых условиях было классно.

— Довольны ли вы своей работой и результатами в «Кайрате»?

— Мы выиграли два раза Кубок, нам не хватило нескольких минут до выхода в групповой этап Лиги Европы, каждый год рубились с «Астаной» за первое место, но, буду честен, главную задачу я все же не выполнил — чемпионат так и не выиграл.

— У вас были и хорошие по местному уровню легионеры, и все условия для тренировок с инфраструктурой, и деньги — почему не выиграли чемпионат?

— Каждый раз нам чего-то не хватало. Сейчас уже даже не хочется это все вспоминать. Если «Астана» нас опережала, значит, была сильнее.

— Владимир, вы сейчас скромничаете и не договариваете. Почему не хотите рассказать о регламенте: из-за него «Кайрат» потерял очки, которых в итоге и не хватило для чемпионства?

— Да, регламент там действительно тогда был странный. Мы играли в два круга со всеми командами, потом очки делились на два и у нас отобрали 50 процентов. Так как число при делении получилось нечетное, округлили не в нашу сторону. Если бы регламент был как во всех других странах и чемпионатах без этой дележки очков, все могло быть иначе. Конечно, были и нефутбольные нюансы тоже, которые нам не позволили выиграть чемпионат. Многие люди это знают и понимают. Но я не хочу об этом говорить. Лучше искать причины неудач в себе.

— Вы же понимаете, что выиграть чемпионат у «Астаны» — нереальная задача, ведь за этот клуб болеет главный человек Казахстана?

— Давай не будем об этом. Я не хочу сейчас обсуждать, кто и за кого болеет. Да, были не футбольные причины, но были и футбольные. Долгое время мы шли с хорошим отрывом на первом месте. Оставалось пару туров до конца, и нам нужно было дома не проиграть «Астане», чтобы сохранить отрыв. Но мы проиграли ту решающую игру, которая оказалась ключевой в борьбе за чемпионство. Нам никто не мешал. Выиграй тогда или хотя бы сыграй вничью — и почти на 100 процентов «Кайрат» стал бы чемпионом. Я не хочу принижать заслуг тренера «Астаны» Стойлова и его команды. Он тогда создал классный коллектив. Чего только стоит попадание в группу Лиги Чемпионов, когда они в группе не проиграли дома ни одного матча. Это был очень достойный соперник, и мне всегда нравилось с ним соревноваться.

— Из «Кайрата» вы ушли сам или вас уволили?

— Когда в очередной раз я не выиграл чемпионат, то видел, как был разочарован президент клуба Кайрат Боранбаев. Я принял это решение сам, так как понял, что пора что-то менять. Если не получается у меня, пусть попробует кто-то другой. Мы поняли друг друга и расстались красиво. С руководством клуба у меня сохранились дружеские отношения до сих пор. Я продолжаю болеть за «Кайрат» и хочу, чтобы они выиграли титул. Честно говоря, думал, что уже в этом сезоне у них получится с приходом Аршавина и игрока сборной Венгрии Элека. Но опять не сложилось.

— Вам не жалко было уходить с такого хлебного места и прерывать такой хороший контракт? Может, стоило подождать еще годик?

— Больше всего мне обидно за упущенную возможность поработать со своим любимым футболистом Андреем Аршавиным. Очень хорошо его знаю и помню еще по матчам моего «Сатурна» против «Зенита» и наших сборных. Андрей — огромный талант, которого я всегда хотел бы видеть в любой своей команде. Если бы я знал, что он перейдет в «Кайрат», может, и остался бы. Но решение уже принято, и сейчас нет смысла говорить об этом.

— Не получилось с Аршавиным, зато вы застали другую легенду «Зенита» — Анатолия Тимощука. Как работалось с ним?

— Тимоха не только самый титулованный футболист, но и самый-самый большой профессионал, с которым я когда-либо работал. Работать с ним — одно удовольствие, и это не тот случай, когда футболист приехал просто заработать денег. Он и до перехода в «Кайрат» себя обеспечил. Тимоха выкладывался на поле на все 100% и очень помог нам в тех же еврокубках. Его просили даже остаться еще на один сезон, но он не продлил контракт из-за возраста и начал тренерскую карьеру. Желаю ему удачи во всех его начинаниях и уверен, что все у него получится.

— Вы работали со многими легионерами, которые побывали в российском чемпионате. Один из них — Жерар Гоу. Он не заиграл в «Краснодаре», но у вас в «Кайрате» забивал голы в промышленных масштабах и доигрался до того, что его хотел взять ЦСКА. Что вы с ним сделали?

— Джерри — бомбардир от Бога. Я тебе серьезно говорю, я никогда еще не встречал нападающего с таким голевым чутьем. Оно у него врожденное. Если бы он поработал над динамикой, то играл бы в топовом чемпионате. Я не удивлен, что ЦСКА хотел подписать Джерри. Но как я понял, из-за того, что тогда Думбия вернулся обратно в ЦСКА из «Ромы», они не стали брать второго нападающего.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Венгрия - Казахстан 2:3. Потрясающе невероятно фантастично фартовый Станимир Стоилов
Российский фигурист дважды упал и завоевал бронзу
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
Два последних чемпиона мира по футболу сыграли вничью
«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная России не унывает
Аргентина пыталась играть без Месси. Итальянцы не дотерпели
Тихонов: Четырехлетие в биатлоне было проведено безграмотно
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь