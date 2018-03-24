«Были нефутбольные причины, почему “Кайрат” не стал чемпионом». Владимир Вайсс откровенно ответил о работе в Казахстане

— До Грузии вы работали в Казахстане, где нет проблем ни с деньгами, ни с инфраструктурой, ни с тем, чтобы подписать хорошего легионера. Уже почувствовали разницу в условиях?

— Казахстан — очень богатая страна. Там созданы отличные условия для футбола и очень развита инфраструктура. Посмотри на базы «Астаны» или «Кайрата»! Я уже и не говорю про развитие самих городов. Одно проведение выставки «Экспо-2017» чего только стоит. В крупных городах Казахстана есть все для развития не только футбола, но и других видов спорта.

В Грузии этого всего нет и близко. Поэтому одна из главных задач, которую ставит Кобиашвили в своей работе — улучшение инфраструктуры. Когда я приехал в «Кайрат», там тоже все только зарождалось и строилось. Мы тренировались в обычных условиях, и только потом со временем были сданы в эксплуатацию великолепная база и современный футбольный центр для подготовки молодых игроков. Когда строительство закончилось, работать в новых условиях было классно.



— Довольны ли вы своей работой и результатами в «Кайрате»?

— Мы выиграли два раза Кубок, нам не хватило нескольких минут до выхода в групповой этап Лиги Европы, каждый год рубились с «Астаной» за первое место, но, буду честен, главную задачу я все же не выполнил — чемпионат так и не выиграл.

— У вас были и хорошие по местному уровню легионеры, и все условия для тренировок с инфраструктурой, и деньги — почему не выиграли чемпионат?

— Каждый раз нам чего-то не хватало. Сейчас уже даже не хочется это все вспоминать. Если «Астана» нас опережала, значит, была сильнее.

— Владимир, вы сейчас скромничаете и не договариваете. Почему не хотите рассказать о регламенте: из-за него «Кайрат» потерял очки, которых в итоге и не хватило для чемпионства?

— Да, регламент там действительно тогда был странный. Мы играли в два круга со всеми командами, потом очки делились на два и у нас отобрали 50 процентов. Так как число при делении получилось нечетное, округлили не в нашу сторону. Если бы регламент был как во всех других странах и чемпионатах без этой дележки очков, все могло быть иначе. Конечно, были и нефутбольные нюансы тоже, которые нам не позволили выиграть чемпионат. Многие люди это знают и понимают. Но я не хочу об этом говорить. Лучше искать причины неудач в себе.

— Вы же понимаете, что выиграть чемпионат у «Астаны» — нереальная задача, ведь за этот клуб болеет главный человек Казахстана?

— Давай не будем об этом. Я не хочу сейчас обсуждать, кто и за кого болеет. Да, были не футбольные причины, но были и футбольные. Долгое время мы шли с хорошим отрывом на первом месте. Оставалось пару туров до конца, и нам нужно было дома не проиграть «Астане», чтобы сохранить отрыв. Но мы проиграли ту решающую игру, которая оказалась ключевой в борьбе за чемпионство. Нам никто не мешал. Выиграй тогда или хотя бы сыграй вничью — и почти на 100 процентов «Кайрат» стал бы чемпионом. Я не хочу принижать заслуг тренера «Астаны» Стойлова и его команды. Он тогда создал классный коллектив. Чего только стоит попадание в группу Лиги Чемпионов, когда они в группе не проиграли дома ни одного матча. Это был очень достойный соперник, и мне всегда нравилось с ним соревноваться.

— Из «Кайрата» вы ушли сам или вас уволили?

— Когда в очередной раз я не выиграл чемпионат, то видел, как был разочарован президент клуба Кайрат Боранбаев. Я принял это решение сам, так как понял, что пора что-то менять. Если не получается у меня, пусть попробует кто-то другой. Мы поняли друг друга и расстались красиво. С руководством клуба у меня сохранились дружеские отношения до сих пор. Я продолжаю болеть за «Кайрат» и хочу, чтобы они выиграли титул. Честно говоря, думал, что уже в этом сезоне у них получится с приходом Аршавина и игрока сборной Венгрии Элека. Но опять не сложилось.

— Вам не жалко было уходить с такого хлебного места и прерывать такой хороший контракт? Может, стоило подождать еще годик?

— Больше всего мне обидно за упущенную возможность поработать со своим любимым футболистом Андреем Аршавиным. Очень хорошо его знаю и помню еще по матчам моего «Сатурна» против «Зенита» и наших сборных. Андрей — огромный талант, которого я всегда хотел бы видеть в любой своей команде. Если бы я знал, что он перейдет в «Кайрат», может, и остался бы. Но решение уже принято, и сейчас нет смысла говорить об этом.

— Не получилось с Аршавиным, зато вы застали другую легенду «Зенита» — Анатолия Тимощука. Как работалось с ним?

— Тимоха не только самый титулованный футболист, но и самый-самый большой профессионал, с которым я когда-либо работал. Работать с ним — одно удовольствие, и это не тот случай, когда футболист приехал просто заработать денег. Он и до перехода в «Кайрат» себя обеспечил. Тимоха выкладывался на поле на все 100% и очень помог нам в тех же еврокубках. Его просили даже остаться еще на один сезон, но он не продлил контракт из-за возраста и начал тренерскую карьеру. Желаю ему удачи во всех его начинаниях и уверен, что все у него получится.

— Вы работали со многими легионерами, которые побывали в российском чемпионате. Один из них — Жерар Гоу. Он не заиграл в «Краснодаре», но у вас в «Кайрате» забивал голы в промышленных масштабах и доигрался до того, что его хотел взять ЦСКА. Что вы с ним сделали?