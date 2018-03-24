Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе

«Лос-Анджелес, добро пожаловать в Златана», — написал швед в подписи к видеозаписи, на которой он в форме нового клуба оказался в одном кадре со львом.

Ибрагимович ушел из МЮ 22 марта. Последний матч в составе английского клуба швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже на скамейку запасных. Всего с лета 2016-го форвард провел 53 матча и забил 29 мячей в составе манкунианцев.