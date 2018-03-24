Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор-Волгоград0
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия1
Спартак-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Балтика
Футбол. Сборные
17:00
Северная Ирландия
Южная Корея
Футбол. Сборные
17:00
Ботсвана
Лесото
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Эстония
Футбол. Сборные
18:00
Канада
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
18:00
Грузия
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Сирия
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Исландия0
Футбол. Сборные
20:00
Швеция
Чили
Футбол. Сборные
21:00
Мадагаскар
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Того
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
21:00
Израиль
Румыния
Футбол. Сборные
03:00
Кюрасао1
Боливия1
Футбол. Сборные
03:00
Перу2
Хорватия0
Футбол. Сборные
23.03
Франция2
Колумбия3
Футбол. Сборные
23.03
Германия1
Испания1
Футбол. Сборные
23.03
Нидерланды0
Англия1
Футбол. Сборные
23.03
Польша0
Нигерия1
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина2
Италия0
Футбол. Сборные
23.03
Шотландия0
Коста-Рика1
Футбол. Сборные
23.03
Австрия3
Словения0
Футбол. Сборные
23.03
Португалия2
Египет1
Футбол. Сборные
23.03
Марокко2
Сербия1
Все события
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Тарасенко забросил шайбу
Дубль Роналду помог сборной Португалии обыграть Египет
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Какие доказательства против РФ получила Меркель от Терезы Мэй
Без стажа: об изменениях пенсий в РФ с 1 апреля
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович объявил о переходе в американский «Лос-Анджелес Гэлэкси». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Источник: AP 2018

«Лос-Анджелес, добро пожаловать в Златана», — написал швед в подписи к видеозаписи, на которой он в форме нового клуба оказался в одном кадре со львом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович ушел из МЮ 22 марта. Последний матч в составе английского клуба швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже на скамейку запасных. Всего с лета 2016-го форвард провел 53 матча и забил 29 мячей в составе манкунианцев.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева раскрыла правду об отъезде из России
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Тарасенко забросил шайбу
Дубль Роналду помог сборной Португалии обыграть Египет
«Особенно понравился Головин». Бразильцы — о сборной России
Аргентина пыталась играть без Месси. Итальянцы не дотерпели
Тихонов: Четырехлетие в биатлоне было проведено безграмотно
Новости
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь