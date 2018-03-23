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23:08 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент «Монако» Васильев опроверг слухи о продаже футбольного клуба

ТАСС, 23 марта. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг информацию о продаже футбольного клуба российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Заявление Васильева опубликовано на официальном сайте клуба.

«По поводу слухов о футбольном клубе “Монако”, появившихся в СМИ в последние дни, клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК “Монако”, ни о покупке ФК “Милан”, — говорится в заявлении. — Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает проект в течение 7 лет. “Монако” напоминает, что клуб был последним во второй лиге в 2011 году, а сегодня — действующий чемпион Франции. Цель настоящего и будущего неизменно связана с молодыми талантливыми игроками, развитием современной инфраструктуры, а также со стремлением завоевывать новые награды».

«Факты важнее слухов. Клуб сегодня нацелен на финал Кубка лиги и борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов», — также говорится в тексте.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Рыболовлев намерен продать контрольный пакет акций «Монако» ради покупки «Милана». «Монако» занимает второе место в чемпионате Франции, «Милан» — шестое в чемпионате Италии.

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