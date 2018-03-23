Вице-президент «Монако» Васильев опроверг слухи о продаже футбольного клуба

«По поводу слухов о футбольном клубе “Монако”, появившихся в СМИ в последние дни, клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК “Монако”, ни о покупке ФК “Милан”, — говорится в заявлении. — Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает проект в течение 7 лет. “Монако” напоминает, что клуб был последним во второй лиге в 2011 году, а сегодня — действующий чемпион Франции. Цель настоящего и будущего неизменно связана с молодыми талантливыми игроками, развитием современной инфраструктуры, а также со стремлением завоевывать новые награды».