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«Тараз» одержал вторую победу в Кубке Казахстана
«Тараз» из одноименного города одержал вторую победу на предварительном этапе Кубка Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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«Тараз» из одноименного города одержал вторую победу на предварительном этапе Кубка Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Как и в первой игре подопечные Воита Талгаева добились минимальной победы 1:0. Автором гола стал Илья Воротников. «Тараз», как и «Алтай» одержал две победы и победитель в группе «D» определится в очной игре 26 марта.
«Тараз» — «Экибастуз» 1:0 (0:0)
Гол: Воротников 58 (1:0).
Судья: Султангалиев (Атырау).
23 марта 2018 г. Шымкент. ФЦ БИИК.