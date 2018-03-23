«Тараз» одержал вторую победу в Кубке Казахстана

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Как собственный дом убивает вас
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Актриса, ставшая секс-символом 70-х после роли супергероини
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Текущие события
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Норвегия0
Австралия1
Футбол. Сборные
1-й тайм
Болгария0
Босния и Герцеговина1
Футбол. Сборные
1-й тайм
Гамбия0
ЦАР0
Футбол. Сборные
перерыв
Сенегал0
Узбекистан1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Россия0
Бразилия2
Футбол. Сборные
2-й тайм
Азербайджан0
Беларусь1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Финляндия0
Македония0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Кипр0
Черногория0
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Мали1
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай2
Чехия0
Футбол. Сборные
24.03
Перу
Хорватия
Футбол. Сборные
24.03
Мексика
Исландия
Все события
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
20:13 (мск), источник: Sports.kz

«Тараз» одержал вторую победу в Кубке Казахстана

«Тараз» из одноименного города одержал вторую победу на предварительном этапе Кубка Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Как и в первой игре подопечные Воита Талгаева добились минимальной победы 1:0. Автором гола стал Илья Воротников. «Тараз», как и «Алтай» одержал две победы и победитель в группе «D» определится в очной игре 26 марта.

«Тараз» — «Экибастуз» 1:0 (0:0)

Гол: Воротников 58 (1:0).

Судья: Султангалиев (Атырау).

23 марта 2018 г. Шымкент. ФЦ БИИК.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Футболиста не вызовут в сборную Казахстана, пока он не извинится
От ухода Кравцова биатлон лучше не станет. Объясняем, почему
Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с рекордом
Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Бразилией
Усманов и «Милан»: почему сделка была бы логичной
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь