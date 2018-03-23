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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усманов и «Милан»: почему сделка была бы логичной

Российский бизнесмен Алишер Усманов, чье состояние Forbes на конец прошлого года оценивал в 1 520 000 000 миллиарда долларов, называется в числе главных претендентов на приобретение одного из самых титулованных клубов мира — «Милана».

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг пресс-служба Усманова не подтвердила «СЭ» такой вариант развития событий.

«Господин А. Б. Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов. Некоторые серьезно анализируются и рассматриваются, некоторые — нет. Предложений о приобретении ФК “Милан” не поступало», — говорится в заявлении.

Однако есть ряд факторов, которые свидетельствуют, что сделка все же не исключена.

ФАКТОР ПЕРВЫЙ. ИСТОЧНИК

В пятницу о вероятности подобного сценария сообщил сайт итальянской медиакорпорации Mediaset, которой владеет Сильвио Берлускони, «отец» всех самых громких успехов красно-черных на международной арене и в серии А. К этой информации следует относиться серьезно, поскольку а) очевидно, что ее опубликование невозможно без одобрения главного акционера; б) источник имеет солидную репутацию и не размещает на своих ресурсах непроверенные данные.

ФАКТОР ВТОРОЙ. БЕРЛУСКОНИ

Наши коллеги из респектабельной газеты La Repubblica неоднократно утверждали, что Берлускони не отошел от футбольных дел даже после официального объявления в апреле прошлого года о продаже «Милана» китайскому бизнесмену Ли Юнхуну. Мол, клуб так и не дождался обещанных многомиллионных инвестиций, а реальный контроль над россонери по-прежнему в руках миллиардера с Апеннин. Да, он отошел в тень, но остался таким же влиятельным лицом, как и до сделки с китайцами. При этом в передаче «Милана» в российские руки для Берлускони нет ничего запретного: экс-премьер министр Италии не скрывает хорошего отношения к нашей стране.

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ФАКТОР ТРЕТИЙ. ЦЕНА

Если еще недавно Берлускони оценивал стоимость «Милана» в миллиард евро, то сейчас цена клуба вряд ли превышает, по самым оптимистичным подсчетам, 500 миллионов евро. В реальности же потенциальный покупатель может заплатить меньше. И это не самые большие деньги за команду, на счету которой семь титулов только в Кубке/Лиге чемпионов, не говоря о россыпи национальных трофеев.

ФАКТОР ЧЕТВЕРТЫЙ. ДОСТУПНОСТЬ

Этот пункт связан с предыдущим. Мало того, что «Милан» можно приобрести «по дешевке», так это еще и единственный топ-клуб на Апеннинах, выставленный «на витрину». В «Интере» азиатские владельцы не виртуальные, а реальные, они расставаться с командой не намерены. Как не собирается продавать «Ювентус» семья Аньелли. При этом в Англии, где Усманов владеет около 30 процентами акций «Арсенала», отношение к России и ее гражданам сейчас негативное. Еще и поэтому взгляд миллиардера, любящего футбол, в сторону Италии выглядит логично.

ФАКТОР ПЯТЫЙ. СТАДИОН

Уже не первый год идут разговоры о возведении новой арены «Милана» и переезде туда команды. Если «Интер» не готов расставаться с «Сан-Сиро», то его «заклятые друзья» видят в постройке собственного дома немало возможностей для привлечения инвестиций и — в будущем — извлечения прибыли. Стать совладельцем не только клуба, но и современного спортивного сооружения для Усманову наверняка интересно. Конечно, на начальном этапе придется серьезно вложиться, но в дальнейшем стадион способен начать приносить доход.

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