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19:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ибрагимович подписал контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

ТАСС, 23 марта. Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Reuters

Детали контракта с 36-летним футболистом не сообщаются.

22 марта Ибрагимович расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ в 2016 году. Всего в составе английской команды он провел 53 матча, забил 29 мячей, сделал 10 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы связок колена, которую получил в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта». В составе «Манчестер Юнайтед» швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Ибрагимович выступал за голландский «Аякс», в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», в составе которого три раза выигрывал чемпионат и страны и два раза суперкубок. В составе испанской «Барселоны» Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции.

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