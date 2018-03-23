Футболист Ибрагимович подписал контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ в 2016 году. Всего в составе английской команды он провел 53 матча, забил 29 мячей, сделал 10 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы связок колена, которую получил в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта». В составе «Манчестер Юнайтед» швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Ибрагимович выступал за голландский «Аякс», в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», в составе которого три раза выигрывал чемпионат и страны и два раза суперкубок. В составе испанской «Барселоны» Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции.