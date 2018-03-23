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17:57 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимович объявил о переходе в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в футбольном клубе «Лос-Анджелес Гэлакси», который выступает в главной футбольной лиге США и Канады (MLS).

Источник: Reuters

По данным Los Angeles Times, контракт 36-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитан на два сезона, за которые он получит три миллиона долларов.

«После выступлений в Европе, завоевав 33 трофея, выходя на поле с лучшими футболистами мира, я хотел приехать в США и поиграть здесь. Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой, и побеждать. И для этого я выбрал «Гэлакси», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит Los Angeles Times.

Прежде всего я здесь, чтобы играть в футбол, а не для чего-то другого. Моя главная цель — играть в футбол и делать то, что мне нравится. Я очень рад прийти и познакомиться с «Гэлакси», узнать, какой здесь футбол. Я хочу быть частью этой команды и делать ее лучше.
Златан Ибрагимович

Последним клубом Ибрагимовича был английский «Манчестер Юнайтед», который он официально покинул в четверг. В 53 матчах в составе манкунианцев, за которых шведский футболист выступал с лета 2016 года, он забил 29 голов.

В течение карьеры Ибрагимович также выступал за французский «Пари Сен-Жермен», «Барселону», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», амстердамский «Аякс» и шведский «Мальмё». В активе нападающего 116 игр и 62 гола за сборную Швеции. Ибрагимович является чемпионом четырех стран — Нидерландов, Италии, Испании и Франции.

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