Ибрагимович объявил о переходе в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

Прежде всего я здесь, чтобы играть в футбол, а не для чего-то другого. Моя главная цель — играть в футбол и делать то, что мне нравится. Я очень рад прийти и познакомиться с «Гэлакси», узнать, какой здесь футбол. Я хочу быть частью этой команды и делать ее лучше.

Златан Ибрагимович