Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Из помещений футбольного клуба сделали бордель
Так оригинально отличились в Аргентине.
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Так оригинально отличились в Аргентине.
Футболисты молодежки «Индепендьенте» в буквальном смысле сделали бордель в помещениях своего клуба.
По этому поводу уже начались разбирательства.
Президент клуба Уго Мояно подозревает, что в борделе были несовершеннолетние. Их могли эксплуатировать.
Еще говорят о незаконной торговле. Одного футболиста молодежки уже отчислили из клуба.