Из помещений футбольного клуба сделали бордель

Футболисты молодежки «Индепендьенте» в буквальном смысле сделали бордель в помещениях своего клуба.



По этому поводу уже начались разбирательства.



Президент клуба Уго Мояно подозревает, что в борделе были несовершеннолетние. Их могли эксплуатировать.



Еще говорят о незаконной торговле. Одного футболиста молодежки уже отчислили из клуба.