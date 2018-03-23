Из помещений футбольного клуба сделали бордель

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Британия дала задний ход: Джонсон сменил позицию по РФ» — СМИ
Как собственный дом убивает вас
Как одевать ребенка весной: советы мам
Актриса, ставшая секс-символом 70-х после роли супергероини
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Мали1
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай2
Чехия0
Футбол. Сборные
24.03
Перу
Хорватия
Футбол. Сборные
24.03
Мексика
Исландия
Все события
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
17:42 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Из помещений футбольного клуба сделали бордель

Так оригинально отличились в Аргентине.

Источник: AFP 2018

Футболисты молодежки «Индепендьенте» в буквальном смысле сделали бордель в помещениях своего клуба.

По этому поводу уже начались разбирательства.

Президент клуба Уго Мояно подозревает, что в борделе были несовершеннолетние. Их могли эксплуатировать.

Еще говорят о незаконной торговле. Одного футболиста молодежки уже отчислили из клуба.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
От ухода Кравцова биатлон лучше не станет. Объясняем, почему
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Бразилией
Ари готов сыграть на ЧМ за сборную России в паре со Смоловым
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь