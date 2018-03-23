Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Болт тренируется с дортмундской «Боруссией» (видео)
Похоже, что он не оставляет надежд стать футболистом.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Похоже, что он не оставляет надежд стать футболистом.
Бывший спринтер замечен на тренировке дортмундцев.
В интернет выложили видео, на котором многократный олимпийский чемпион Усейн Болт тренируется с Марио Гетце и другими игроками дортмундской «Боруссии».
Спортсмен популярен, на этой открытой тренировке многие хотели взять у него автограф.
Это уже не первая тренировка Болта с «Боруссией».
Да и слухи про его возможную карьеру в футболе ходят уже достаточно давно.