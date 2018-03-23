Болт тренируется с дортмундской «Боруссией» (видео)

Бывший спринтер замечен на тренировке дортмундцев.



В интернет выложили видео, на котором многократный олимпийский чемпион Усейн Болт тренируется с Марио Гетце и другими игроками дортмундской «Боруссии».



Спортсмен популярен, на этой открытой тренировке многие хотели взять у него автограф.



Это уже не первая тренировка Болта с «Боруссией».



Да и слухи про его возможную карьеру в футболе ходят уже достаточно давно.