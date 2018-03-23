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16:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болт тренируется с дортмундской «Боруссией» (видео)

Похоже, что он не оставляет надежд стать футболистом.

Источник: Reuters

Бывший спринтер замечен на тренировке дортмундцев.

В интернет выложили видео, на котором многократный олимпийский чемпион Усейн Болт тренируется с Марио Гетце и другими игроками дортмундской «Боруссии».

Спортсмен популярен, на этой открытой тренировке многие хотели взять у него автограф.

Это уже не первая тренировка Болта с «Боруссией».

Да и слухи про его возможную карьеру в футболе ходят уже достаточно давно.

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