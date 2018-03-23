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14:43 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Реал» зовет Неймара

Эпопея с переходом бразильца продолжается.

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» уже отправил Неймару предложение о переходе.

Похоже, что сейчас стороны говорят про условия.

С Неймаром в этом вопросе работает Пини Захави. Это тот же агент, который помогал ему перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Пока что точно до сих пор непонятно, уедет ли футболист из Парижа.

Многое свидетельствует о том, что Франции ему совсем не нравится. За «ПСЖ» в этом сезоне Неймар сыграл 30 матчей и забил 29 голов.

Сейчас он восстанавливается после травмы и скорее всего пропустит еще несколько месяцев.

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