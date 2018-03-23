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«Реал» зовет Неймара
Эпопея с переходом бразильца продолжается.
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Мадридский «Реал» уже отправил Неймару предложение о переходе.
Похоже, что сейчас стороны говорят про условия.
С Неймаром в этом вопросе работает Пини Захави. Это тот же агент, который помогал ему перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Пока что точно до сих пор непонятно, уедет ли футболист из Парижа.
Многое свидетельствует о том, что Франции ему совсем не нравится. За «ПСЖ» в этом сезоне Неймар сыграл 30 матчей и забил 29 голов.
Сейчас он восстанавливается после травмы и скорее всего пропустит еще несколько месяцев.