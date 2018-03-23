«Реал» зовет Неймара

Мадридский «Реал» уже отправил Неймару предложение о переходе.



Похоже, что сейчас стороны говорят про условия.



С Неймаром в этом вопросе работает Пини Захави. Это тот же агент, который помогал ему перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Пока что точно до сих пор непонятно, уедет ли футболист из Парижа.



Многое свидетельствует о том, что Франции ему совсем не нравится. За «ПСЖ» в этом сезоне Неймар сыграл 30 матчей и забил 29 голов.



Сейчас он восстанавливается после травмы и скорее всего пропустит еще несколько месяцев.