Маффины, пицца и женщины: что запрещают футболистам

Сборная Англии последний раз выигрывала Чемпионат мира 52 года назад. В 1966 году. Сегодня главный тренер английской команды Гарет Саутгейт думает, что повторить такой успех помогут ограничения в питании.



Он запретил своим футболистам есть кексы и сэндвичи. В кофейне Старбакс на тренировочной базе команды из меню также убрали сиропы. Очевидно, тренер не хочет, чтобы игроки набирали вес. И это при том, что когда-то Саутгейт был лицом сетевых пиццерий!



Но Саутгейт не оригинален в своих попытках что-то запретить своим футболистам. За историю футбола многие менеджеры вводили для своей команды разные ограничения.



Например, Фабио Капелло даже запрещал игрокам сборной Англии при подготовке к Чемпионату мира жить в одном отеле со своими женами и подругами. Это было в 2010 году. Капелло еще запретил кетчуп и мобильные телефоны, но сборной Англии это не сильно помогло. Ее разгромили немцы со счетом 4:1 уже в 1/8 финала.



Тренер «Болтона» Нил Леннон не разрешал своим игрокам тренироваться в шапках. Объяснял он это тем, что футболисты в шапках не играют, а значит, пусть без них и тренируются. А если они мерзнут — значит, стоит бегать поинтенсивнее.



В немецком «Вердере» когда-то даже запрещали футболистам делать татуировки. Причем сделано это было после того, как футболист принципиального соперника клуба, «Гамбурга», сделал татуировку, подхватил инфекцию и не мог играть. При этом запрет не касался межсезонья — в это время футболисты могли делать татуировки без опасений.



А португальскому полузащитнику Нани в «Манчестер Юнайтед» запрещали делать сальто, чтоб отпраздновать забитый гол. Очень боялись, что он травмируется.