Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Златан Ибрагимович прощается с «Манчестер Юнайтед».



В своем Инстаграм он написал, что очень благодарен клубу и болельщикам за два хороших сезона. Но теперь пришло время расставаться, ведь все хорошие вещи когда-нибудь заканчиваются.



Год назад Златан получил тяжелую травму колена и в этом сезоне почти не играл за клуб. Выходил на поле всего только пять раз.



Перешел в «МЮ» он летом 2016 года из «ПСЖ».



Журналисты теперь «сватают» Ибрагимовича в «Лос Анджелес Гэлакси». Но какой-то точной информации пока еще нет.