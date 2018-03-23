Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Девочка, которой врачи предрекли паралич, плавает, бегает и танцует
«Толкнула стюардессу»: версия «Аэрофлота» об инциденте с певицей
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Текущие события
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай
Чехия
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Мали
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа3
Куба1
Все события
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Форвард заканчивает карьеру в Европе.

Источник: Reuters

Златан Ибрагимович прощается с «Манчестер Юнайтед».

В своем Инстаграм он написал, что очень благодарен клубу и болельщикам за два хороших сезона. Но теперь пришло время расставаться, ведь все хорошие вещи когда-нибудь заканчиваются.

Год назад Златан получил тяжелую травму колена и в этом сезоне почти не играл за клуб. Выходил на поле всего только пять раз.

Перешел в «МЮ» он летом 2016 года из «ПСЖ».

Журналисты теперь «сватают» Ибрагимовича в «Лос Анджелес Гэлакси». Но какой-то точной информации пока еще нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь