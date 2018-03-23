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Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед»
Форвард заканчивает карьеру в Европе.
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Форвард заканчивает карьеру в Европе.
Златан Ибрагимович прощается с «Манчестер Юнайтед».
В своем Инстаграм он написал, что очень благодарен клубу и болельщикам за два хороших сезона. Но теперь пришло время расставаться, ведь все хорошие вещи
Год назад Златан получил тяжелую травму колена и в этом сезоне почти не играл за клуб. Выходил на поле всего только пять раз.
Перешел в «МЮ» он летом 2016 года из «ПСЖ».
Журналисты теперь «сватают» Ибрагимовича в «Лос Анджелес Гэлакси». Но