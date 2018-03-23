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Бэйл может уйти из «Реала»
За него клуб хочет 120 миллионов евро.
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За него клуб хочет 120 миллионов евро.
Гарет Бэйл скоро может вернуться назад в
Но для этого заплатить «Реалу» придется 120 миллионов. Такую сумму Флорентино Перес хочет за игрока.
Валлийский футболист проводит в «Реале» уже пятый сезон. Но в последнее время Бейл не очень часто появляется в основе мадридского клуба.