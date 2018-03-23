Бэйл может уйти из «Реала»

Гарет Бэйл скоро может вернуться назад в премьер-лигу. Его не против были бы видеть в своем составе родной «Тотенхем», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Но для этого заплатить «Реалу» придется 120 миллионов. Такую сумму Флорентино Перес хочет за игрока.