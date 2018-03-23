Бэйл может уйти из «Реала»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Текущие события
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай
Чехия
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Мали
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа3
Куба1
Все события
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12:46 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бэйл может уйти из «Реала»

За него клуб хочет 120 миллионов евро.

Источник: Reuters

Гарет Бэйл скоро может вернуться назад в премьер-лигу. Его не против были бы видеть в своем составе родной «Тотенхем», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Но для этого заплатить «Реалу» придется 120 миллионов. Такую сумму Флорентино Перес хочет за игрока.

Валлийский футболист проводит в «Реале» уже пятый сезон. Но в последнее время Бейл не очень часто появляется в основе мадридского клуба.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь