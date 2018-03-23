Тренер «Иртыша»: Хочется разрушить гегемонию «Кайрата» и «Астаны»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония0
Мали0
Футбол. Сборные
перерыв
Уругвай2
Чехия0
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
24.03
Перу
Хорватия
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа3
Куба1
Все события
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Иртыша»: Хочется разрушить гегемонию «Кайрата» и «Астаны»

«Иртыш» одержал две победы на старте КПЛ-2018.

Экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал о своей новой работе в Казахстане и сорвавшемся трансфере Карлоса Эдуардо в «Иртыш».

— Дмитрий Викторович, как у вас дела? Чем вы занимаетесь больше полугода после ухода из «Рубина»?

— Пару месяцев отдохнул, старался сразу найти новую работу в России, но поступило предложение из Казахстана. «Иртыш» из Павлодара возглавил испанский тренер Херард Нус и сразу мне позвонили, пригласили стать его помощником.

— В России варианты были?

— Я ждал, когда закончится чемпионат, каких-то изменений в клубах, но в итоге возникло предметное предложение от «Иртыша». Был разговор с представителями «КАМАЗа», вели диалог, обсуждали, но до конкретики не дошло.

— Нус, с которым вы сейчас работаете, похож на Хави Грасию?

— Херарду 32 года, он слушает, старается спрашивать о том, что ему непонятно: по составу, по игре, тактике. Он всегда советуется, чего не было у нас с Хави. С Херардом у нас есть взаимопонимание. С Хави была какая-то дистанция, меня не подпускали.

— Что собой представляет чемпионат Казахстана? У вас были потрясения?

— Это не чемпионат России, конечно. Уровень ниже. Есть две команды, которые бьются за чемпионство — «Кайрат» и «Астана». Хочется эту гегемонию разрушить, вклиниться в эту борьбу, но будет трудно.

— Лидер вашей команды — Сергей Кисляк?

— У нас много ребят. Есть и Фонсека — португалец, который тоже на ведущих ролях. Есть нападающий Салами, испанец Адриан Гомес. Но Сергей один из лидеров, да. Уровень Кисляка все знают.

— Правда, что вы хотели привезти в «Иртыш» Карлоса Эдуардо?

— Да, правда. Мы с ним все время созваниваемся. Я знал, что у него дела не очень, он несколько команд поменял. Когда он ушел из «Витории», я как раз его набрал, долго дозванивался, но мы в итоге вышли на связь. Он был рад перейти к нам, договорились. Мы уже купили ему билеты в Турцию на сбор, уже все обсудили. Но в итоге в последний момент трансфер сорвался: он не прилетел из-за проблем с семьей.

Напомним, что «Иртыш» на старте чемпионата Казахстана по футболу одержал две победы над «Атырау» (2:1) и «Актобе» (2:1), и на данный момент вместе с «Астаной», «Кайратом» и «Ордабасы» возглавляет турнирную таблицу.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Прямая трансляция дебютного матча Стойлова во главе сборной Казахстана по футболу
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь