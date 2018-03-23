Тренер «Иртыша»: Хочется разрушить гегемонию «Кайрата» и «Астаны»
«Иртыш» одержал две победы на старте КПЛ-2018.
«Иртыш» одержал две победы на старте КПЛ-2018.
— Дмитрий Викторович, как у вас дела? Чем вы занимаетесь больше полугода после ухода из «Рубина»?
— Пару месяцев отдохнул, старался сразу найти новую работу в России, но поступило предложение из Казахстана. «Иртыш» из Павлодара возглавил испанский тренер Херард Нус и сразу мне позвонили, пригласили стать его помощником.
— В России варианты были?
— Я ждал, когда закончится чемпионат,
— Нус, с которым вы сейчас работаете, похож на Хави Грасию?
— Херарду 32 года, он слушает, старается спрашивать о том, что ему непонятно: по составу, по игре, тактике. Он всегда советуется, чего не было у нас с Хави. С Херардом у нас есть взаимопонимание. С Хави была
— Что собой представляет чемпионат Казахстана? У вас были потрясения?
— Это не чемпионат России, конечно. Уровень ниже. Есть две команды, которые бьются за чемпионство — «Кайрат» и «Астана». Хочется эту гегемонию разрушить, вклиниться в эту борьбу, но будет трудно.
— Лидер вашей команды — Сергей Кисляк?
— У нас много ребят. Есть и Фонсека — португалец, который тоже на ведущих ролях. Есть нападающий Салами, испанец Адриан Гомес. Но Сергей один из лидеров, да. Уровень Кисляка все знают.
— Правда, что вы хотели привезти в «Иртыш» Карлоса Эдуардо?
— Да, правда. Мы с ним все время созваниваемся. Я знал, что у него дела не очень, он несколько команд поменял. Когда он ушел из «Витории», я как раз его набрал, долго дозванивался, но мы в итоге вышли на связь. Он был рад перейти к нам, договорились. Мы уже купили ему билеты в Турцию на сбор, уже все обсудили. Но в итоге в последний момент трансфер сорвался: он не прилетел
Напомним, что «Иртыш» на старте чемпионата Казахстана по футболу одержал две победы над «Атырау» (2:1) и «Актобе» (2:1), и на данный момент вместе с «Астаной», «Кайратом» и «Ордабасы» возглавляет турнирную таблицу.