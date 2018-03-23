Тренер «Иртыша»: Хочется разрушить гегемонию «Кайрата» и «Астаны»

Экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал о своей новой работе в Казахстане и сорвавшемся трансфере Карлоса Эдуардо в «Иртыш».

— Дмитрий Викторович, как у вас дела? Чем вы занимаетесь больше полугода после ухода из «Рубина»?

— Пару месяцев отдохнул, старался сразу найти новую работу в России, но поступило предложение из Казахстана. «Иртыш» из Павлодара возглавил испанский тренер Херард Нус и сразу мне позвонили, пригласили стать его помощником.

— В России варианты были?

— Я ждал, когда закончится чемпионат, каких-то изменений в клубах, но в итоге возникло предметное предложение от «Иртыша». Был разговор с представителями «КАМАЗа», вели диалог, обсуждали, но до конкретики не дошло.

— Нус, с которым вы сейчас работаете, похож на Хави Грасию?

— Херарду 32 года, он слушает, старается спрашивать о том, что ему непонятно: по составу, по игре, тактике. Он всегда советуется, чего не было у нас с Хави. С Херардом у нас есть взаимопонимание. С Хави была какая-то дистанция, меня не подпускали.

— Что собой представляет чемпионат Казахстана? У вас были потрясения?

— Это не чемпионат России, конечно. Уровень ниже. Есть две команды, которые бьются за чемпионство — «Кайрат» и «Астана». Хочется эту гегемонию разрушить, вклиниться в эту борьбу, но будет трудно.

— Лидер вашей команды — Сергей Кисляк?

— У нас много ребят. Есть и Фонсека — португалец, который тоже на ведущих ролях. Есть нападающий Салами, испанец Адриан Гомес. Но Сергей один из лидеров, да. Уровень Кисляка все знают.

— Правда, что вы хотели привезти в «Иртыш» Карлоса Эдуардо?

— Да, правда. Мы с ним все время созваниваемся. Я знал, что у него дела не очень, он несколько команд поменял. Когда он ушел из «Витории», я как раз его набрал, долго дозванивался, но мы в итоге вышли на связь. Он был рад перейти к нам, договорились. Мы уже купили ему билеты в Турцию на сбор, уже все обсудили. Но в итоге в последний момент трансфер сорвался: он не прилетел из-за проблем с семьей.