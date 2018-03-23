Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Буффон рассказал, что думает про Месси и Роналду
Он считает Месси более разносторонним.
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Он считает Месси более разносторонним.
Легендарный итальянский вратарь поделился с журналистами своим мнением о Роналду и Месси.
Буффон говорит, что они очень разные. По словам футболиста, Роналду — «убийца в штрафной», а Месси более разносторонний.
Голкипер считает, что Лионель техничней и лучше видит игру. А Криштиану с возрастом стал больше играть в штрафной.