Буффон рассказал, что думает про Месси и Роналду

Легендарный итальянский вратарь поделился с журналистами своим мнением о Роналду и Месси.



Буффон говорит, что они очень разные. По словам футболиста, Роналду — «убийца в штрафной», а Месси более разносторонний.



Голкипер считает, что Лионель техничней и лучше видит игру. А Криштиану с возрастом стал больше играть в штрафной.