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11:37 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Буффон рассказал, что думает про Месси и Роналду

Он считает Месси более разносторонним.

Источник: РИА "Новости"

Легендарный итальянский вратарь поделился с журналистами своим мнением о Роналду и Месси.

Буффон говорит, что они очень разные. По словам футболиста, Роналду — «убийца в штрафной», а Месси более разносторонний.

Голкипер считает, что Лионель техничней и лучше видит игру. А Криштиану с возрастом стал больше играть в штрафной.

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