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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»

Швед отправится завершать карьеру в США. Ушла эпоха.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛЕВ ВОССТАНОВИЛСЯ ОТ ТРАВМЫ

18 ноября Ибрагимович вернулся на поле впервые за семь месяцев и почти сразу же в прыжке пробил по воротам «Ньюкасла» «ножницами». Правда, не забил. Но какая разница? Вы часто видите футболистов, которые в первые минуты после возвращения в футбол после травм крестообразных связок колена выполняют акробатические трюки?

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После той игры Ибрагимович лукаво улыбался: «Львы восстанавливаются быстрее, чем люди». Осенью шведу исполнилось 36, так что ему можно было поверить: в таком возрасте многие заканчивают после подобных травм, а Златан не только продолжил карьеру, но и умудрился подписать контракт с самим «Манчестер Юнайтед».

Прошлой весной никто не сомневался, что «МЮ» продлит соглашение со шведом, но травма подорвала будущее форварда. Пару месяцев судьба Ибрагимовича была неизвестна, но было очевидно: он вернется. Уже в августе швед продемонстрировал миру видео, на котором он дубасит грушу с обеих ног. «Какое колено?» — спрашивал подписчиков хитрый скандинав.

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РЕКОРД ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Вскоре «МЮ» торжественно объявил о подписании со звездой нового контракта на год. Ибрагимович отметил это событие в своем эпатажно-напыщенном стиле — опубликовал в Инстаграме картинку, на которой он в образе бога схватил за руку дьявола.

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Начиналось все замечательно. Болельщики выстраивали из имен Ромелу Лукаку ®, Ибрагимовича (I) и Погба (P) аббревиатуру «RIP» (Rest in peace, в переводе с английского «покойтесь с миром»), предвкушая скорые «похороны» соперников. В сентябре Златан выпустил еще один ролик с беговой тренировкой, который сопроводил посланием: «Передайте Моуринью, что я возвращаюсь».

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Осенью Швеция без Златана лишила чемпионата мира Италию, и все заговорили о скором возвращении форварда в сборную. На этой волне нападающий вернулся в строй, в четырех матчах подряд вышел на замену и попутно установил рекорд — первым в истории сыграл за семь различных клубов в Лиги чемпионов. 20 декабря Златан наконец-то вышел в основе и даже забил, но «МЮ» сенсационно вылетел из Кубка лиги от «Бристол Сити».

КОНФЛИКТ С МОУРИНЬЮ?

С того дня все испортилось. Настолько, что даже в родной стране Златана не признали — в декабре краснодарец Гранквист прервал серию из десяти побед Ибрагимовича в номинации «Лучший футболист года в Швеции». До Нового года форвард успел мелькнуть в матче с «Бернли», а с тех пор — тишина. Ибрагимович внезапно перестал попадать в заявку «МЮ», но о травме официально никто не объявлял. «Не совсем правильно говорить, что он травмирован, просто иногда ему нужно поработать над мышцами, обеспечивающими работу колена, которое было повреждено», — так описывал проблему Моуринью.

В марте, когда отсутствие Златана стало подозрительным, португалец сказал: «Все мы думаем, что это его последний сезон в клубе. Я лично приму решение, оставить его в команде или отпустить. Для него текущий сезон ужасен. Травмирован ли он? Нет. Чувствует ли он себя довольным и готовым помочь команде? Нет». А на прошлой неделе бывший нападающий «Челси» Адриан Муту озвучил то, что предполагало большинство: «До меня дошла информация, что у Златана нет никакой травмы, у него просто испортились отношения с Моуринью».

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Похоже на то. Вокруг «Юнайтед» витает слишком много новостей о конфликтах между тренером и футболистами, а представить ссору двух людей, не любящих идти на компромисс, элементарно.

ИЛЛЮЗИЯ МЕЧТЫ

Ибрагимовича в «МЮ» удерживала только иллюзия мечты. «Мне не хватает одного трофея. Я хочу выиграть его любой ценой, каждый год, когда я играю, хочу выиграть», — так о надежде на победу в Лиге чемпионов отзывался Златан в декабре. Как узнали британские СМИ, он пошел на существенное уменьшение зарплаты (с 365 тысяч фунтов в неделю до 180 тысяч), но настоял на бонусе за победу в главном еврокубке. Дар убеждения Мино Райолы тоже сыграл свою роль, так что в новом контракте Ибрагимовича появилась круглая сумма — два миллиона фунтов в случае выигрыша Лиги чемпионов.

Однако в середине марта мечта Златана рассыпалась. Он мог только наблюдать за ее смертью, не в силах помочь «Юнайтед» победить «Севилью». Как только «МЮ» вылетел, Ибрагимович тут же распрощался с командой. А чего тянуть? Играть не дают, с тренером проблемы, на команду смотреть тошно, а в США как раз только-только начался новый сезон.

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Нет сомнений, что теперь Ибрагимович будет играть в МЛС. Еще зимой L'Équipe сообщал о скором трансфере шведа в «Лос-Анджелес Гэлакси», а на днях эту же информацию подтвердил ESPN (этот же источник летом первым сообщил о новом контракте Златана и «МЮ»). Америка — отличный выбор для Ибрагимовича. Там не очень сильный чемпионат, в котором швед сможет регулярно забивать, да еще и при переполненных трибунах. К тому же в США он сможет продвигать свой именной бренд одежды, который в Европе и так уже набрал высокую популярность.

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А самое главное — в МЛС сейчас нет футболистов уровня Златана, так что он будет богом МЛС. Все, как он любит.

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