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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Усейн Болт заявил о превосходстве над Месси

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт высказался о лучших футболистах мира и тренировках с дортмундской «Боруссией». Его слова приводит Goal.com.

Источник: Reuters

«Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас. Однако я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси», — заявил легкоатлет.

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Болт также рассказал, что будет стараться проявить себя в «Боруссии». «Я очень решительный парень, когда хочу чего-нибудь. Я бы очень хотел сыграть за “Манчестер Юнайтед”, подумать и посмотреть, что из этого получится. После просмотра у меня будут основания, чтобы сказать Жозе Моуринью: “Я могу то-то и вот это”», — добавил олимпийский чемпион.

В августе 2017 года бегун участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере ямайца.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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