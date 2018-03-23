Марадона: «Наполи» способен выиграть чемпионат Италии

«Наполи» способен сделать это. Верю, что «Наполи» выиграет скудетто. Верю в неаполитанцев и эту команду. Иногда они напоминают мне тот самый «Наполи», за который когда-то играл я, — приводит слова Мародоны La Gazzetta dello Sport.
После 29 туров «Наполи» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На первой строчке располагается «Ювентус» (75).
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, дважды выиграв чемпионат Италии (1987, 1990), Кубок Италии (1987), Кубок УЕФА (1989) и Суперкубок Италии (1990).