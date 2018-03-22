МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?

Источник: Reuters

Почему Златан не играл за «Юнайтед»

Изначально Ибрагимовича считали одним из самых успешных трансферов «Юнайтед» за последние годы. Подписанный летом 2016-го в качестве возможного усилителя игры на все случаи жизни, Ибра настрелял во всех турнирах дикие 29 мячей. Сильнее всех от шведа настрадался «Саутгемптон» — получил четыре. Крест на успешном финише прошлого сезона поставила травма крестообразных связок.

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А потом в Манчестере появился Ромелу Лукаку. Уже летом Жозе Моуринью ясно дал понять, что Лукаку будет основным нападающим «Юнайтед», а Ибрагимович — на подхвате, в качестве передающего опыт и усиливающего игру со скамьи запасных. Пока Златан возвращался, Лукаку разогнался, стал безоговорочным лидером атаки «МЮ», а постепенно вкатился даже в топ-матчах, за которые бельгийца часто критиковали. Лукаку здорово цеплялся за мяч и стал самым полезным игроком команды — резкий контраст на фоне Ибрагимовича, в прошлом сезоне много игравшего на себя.

Сам Ибра много храбрился и постоянно докладывал в своих соцсетях о восстановлении, но форму уровня прошлого сезона так и не набрал. Всё, что досталось Златану — 193 минут во всех турнирах. И лишь один гол, в ворота «Бристоль Сити» в проигранном матче Кубка Лиги.

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Почему контракт расторгли

Пожалуй, главная причина расторжения контракта — возможность для Ибрагимовича раньше получить игровую практику в другом клубе. Хотя Адриан Муту, игравший со Златаном в одной команде (в «Ювентусе»), владеет другой информацией. «До меня дошла информация, что у Златана нет никакой травмы, у него просто испортились отношения с Моуринью», — сказал румын неделю назад.

Сам Моуринью не выражал негатив к Ибрагимовичу в прессе, но неоднократно подчёркивал, что текущий сезон Златана в АПЛ — последний. «Думаю, это его последний сезон в “Манчестер Юнайтед”. Он сам решит, стоит ли остановиться или продолжать играть. Мне кажется, он заслужил это право. Златан — замечательный игрок, который провёл потрясающую карьеру. Если бы не эта ужасная травма, он мог бы показывать фантастическую игру ещё несколько сезонов в нашей команде», — говорил Жозе в марте. Вряд ли здесь можно найти открытый негатив.

«Всему великому тоже приходит конец. Пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с “Манчестер Юнайтед”. Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной часть этой истории. Красный навсегда».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgoldQCgw86/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgoldQCgw86/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zlatan Ibrahimović</a> (@iamzlatanibrahimovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-22T17:37:47+00:00">22 Мар 2018 в 10:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все в клубе благодарят Златана за его вклад и желают ему успеха в будущем», — буднично, но правильно проводил игрока официальный сайт «Юнайтед».

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Куда дальше

Французская L’Equipe ещё в январе писала, что Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлэкси» и готовится к переходу. После расторжения контракта Ибра ускорил процесс переезда в MLS и получил спокойный вариант завершения карьеры — вдали от давления и скоростей больших лиг, но с тем же повышенным вниманием к своей персоне.