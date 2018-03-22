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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?

Или это Златан расторг контракт с «Юнайтед»?

Источник: Reuters

Почему Златан не играл за «Юнайтед»

Изначально Ибрагимовича считали одним из самых успешных трансферов «Юнайтед» за последние годы. Подписанный летом 2016-го в качестве возможного усилителя игры на все случаи жизни, Ибра настрелял во всех турнирах дикие 29 мячей. Сильнее всех от шведа настрадался «Саутгемптон» — получил четыре. Крест на успешном финише прошлого сезона поставила травма крестообразных связок.

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А потом в Манчестере появился Ромелу Лукаку. Уже летом Жозе Моуринью ясно дал понять, что Лукаку будет основным нападающим «Юнайтед», а Ибрагимович — на подхвате, в качестве передающего опыт и усиливающего игру со скамьи запасных. Пока Златан возвращался, Лукаку разогнался, стал безоговорочным лидером атаки «МЮ», а постепенно вкатился даже в топ-матчах, за которые бельгийца часто критиковали. Лукаку здорово цеплялся за мяч и стал самым полезным игроком команды — резкий контраст на фоне Ибрагимовича, в прошлом сезоне много игравшего на себя.

Сам Ибра много храбрился и постоянно докладывал в своих соцсетях о восстановлении, но форму уровня прошлого сезона так и не набрал. Всё, что досталось Златану — 193 минут во всех турнирах. И лишь один гол, в ворота «Бристоль Сити» в проигранном матче Кубка Лиги.

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Почему контракт расторгли

Пожалуй, главная причина расторжения контракта — возможность для Ибрагимовича раньше получить игровую практику в другом клубе. Хотя Адриан Муту, игравший со Златаном в одной команде (в «Ювентусе»), владеет другой информацией. «До меня дошла информация, что у Златана нет никакой травмы, у него просто испортились отношения с Моуринью», — сказал румын неделю назад.

Сам Моуринью не выражал негатив к Ибрагимовичу в прессе, но неоднократно подчёркивал, что текущий сезон Златана в АПЛ — последний. «Думаю, это его последний сезон в “Манчестер Юнайтед”. Он сам решит, стоит ли остановиться или продолжать играть. Мне кажется, он заслужил это право. Златан — замечательный игрок, который провёл потрясающую карьеру. Если бы не эта ужасная травма, он мог бы показывать фантастическую игру ещё несколько сезонов в нашей команде», — говорил Жозе в марте. Вряд ли здесь можно найти открытый негатив.

Как Златан попрощался с «Юнайтед»

«Всему великому тоже приходит конец. Пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с “Манчестер Юнайтед”. Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной часть этой истории. Красный навсегда».

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«Все в клубе благодарят Златана за его вклад и желают ему успеха в будущем», — буднично, но правильно проводил игрока официальный сайт «Юнайтед».

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Куда дальше

Французская L’Equipe ещё в январе писала, что Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлэкси» и готовится к переходу. После расторжения контракта Ибра ускорил процесс переезда в MLS и получил спокойный вариант завершения карьеры — вдали от давления и скоростей больших лиг, но с тем же повышенным вниманием к своей персоне.

«Златан — это игрок топ-уровня. Если такие талантливые игроки, как Златан, будут приезжать в MLS, это сделает лигу сильнее и успешнее», — ещё в январе уверял Дэвид Бекхэм, первым протоптавший дорогу в MLS. В новом клубе Златан всё ещё останется топ-игроком.

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