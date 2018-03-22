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20:45 (мск), источник: Прессбол

Александр Глеб: Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте

Хавбек БАТЭ Александр Глеб рассказал, что предстоящий сезон станет последним в его профессиональной карьере.

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.

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То есть мотивации у тебя в достатке.

Да. Все же в «Крыльях Советов», где выступал до лета минувшего года, не все получилось — чувствую определенную недосказанность.

Ты не выходил на поле в официальных матчах почти десять месяцев. Насколько это является проблемой?

В любом случае, я поддерживал форму. Понятно, что игрового тонуса сейчас нет. Думаю, довольно быстро наберу должные кондиции. Лишнего веса нет — нужно просто войти в ритм. Ну, а мастерство, надеюсь, осталось на прежнем уровне, — цитирует Глеба пресс-служба БАТЭ.

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