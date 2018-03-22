Александр Глеб: Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.

То есть мотивации у тебя в достатке.

Да. Все же в «Крыльях Советов», где выступал до лета минувшего года, не все получилось — чувствую определенную недосказанность.

Ты не выходил на поле в официальных матчах почти десять месяцев. Насколько это является проблемой?