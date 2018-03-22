Александр Глеб: Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте
Хавбек БАТЭ Александр Глеб рассказал, что предстоящий сезон станет последним в его профессиональной карьере.
Хавбек БАТЭ Александр Глеб рассказал, что предстоящий сезон станет последним в его профессиональной карьере.
Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.
То есть мотивации у тебя в достатке.
Да. Все же в «Крыльях Советов», где выступал до лета минувшего года, не все получилось — чувствую определенную недосказанность.
Ты не выходил на поле в официальных матчах почти десять месяцев. Насколько это является проблемой?
В любом случае, я поддерживал форму. Понятно, что игрового тонуса сейчас нет. Думаю, довольно быстро наберу должные кондиции. Лишнего веса нет — нужно просто войти в ритм. Ну, а мастерство, надеюсь, осталось на прежнем уровне, — цитирует Глеба