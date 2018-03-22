Украинский защитник Алексей Ковтун подписал контракт с «Минском»

Ковтун — воспитанник киевского «Динамо», где и начал свою карьеру в юношеских и молодежных командах. Затем перешел в харьковский «Металлист», в котором выступал с в 2012—2016 годах. После защитник перешел в «Полтаву», где провел три сезона. В составе этого клуба Ковтун провел 69 матчей и забил 3 гола, сообщает пресс-служба «Минска».